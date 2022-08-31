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    農委會補助款爭議 鄭文燦：張善政必須面對

    桃園市長鄭文燦籲國民黨桃園市長參選人張善政，應針對農委會5700萬元研究計畫補助抄襲案說明。（記者凃盈如攝）

    桃園市長鄭文燦籲國民黨桃園市長參選人張善政，應針對農委會5700萬元研究計畫補助抄襲案說明。（記者凃盈如攝）

    2022/08/31 18:55

    〔記者凃盈如／台北報導〕國民黨桃園市長參選人張善政在宏碁任職時，接受農委會委託5700萬元預算研究報告被爆涉嫌抄襲，他今早提到，若他有拿5700萬元補助裡的一元就退選。桃園市長鄭文燦下午回應，補助款爭議應放在陽光下來檢視，這應該是無法迴避的問題。

    鄭文燦下午出席於信義誠品六樓舉辦的《新編鍾肇政全集》新書發表會，會後接受記者訪問時回應：「使用農委會補助款所做的研究報告，必須要符合原創的精神，如果用Google搜尋剪貼、編輯，這部份是需要說明的。以張善政過去扮演的角色與職務，為什麼會出版這樣的研究報告，應攤在陽光下，我想這個部分應該是無法迴避的問題。」

    此外，鄭文燦提及，關於國家的預算，逾5700萬元該怎麼運用管理，以及中間的過程為什麼會產生如此剪貼抄襲的情況，周刊的報導已非常詳細，呼籲當事人應做說明，大家也可自行比對。鄭文燦重申：「這個是除了選舉以外必須要面對的誠信的問題。這個問題不會因政治上的口水就消失，它存在就不可能洗白，或用任何方法來解危。」

    鄭文燦表示，補助款爭議應放在陽光下來檢視，看哪個環節有問題，譬如，用農委會的補助款抄襲農委會已出版的報告，再把它製作成報告交給農委會，這樣到底對不對，應該要釐清。

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