時代力量首度推出屏東縣長候選人 詹智鈞完成登記

時代力量秘書長白卿芬（前排左一）等人陪同該黨提名的縣長參選人詹智鈞（左二）到屏東縣選委會登記參選。（記者羅欣貞攝）

2022/08/31 19:44

〔記者羅欣貞／屏東報導〕時代力量今年首度在屏東縣推出縣長參選人，秘書長白卿芬與高雄市議員林于凱今天（31日）陪同該黨提名的縣長參選人詹智鈞、屏東市議員參選人李承育、來義鄉民代表（第一選區）參選人許齡心，至屏東選委會完成登記。

白卿芬指出，民進黨已經在屏東執政25年，25年來屏東青壯年人口持續流失；公民意識的覺醒，時代力量的所有參選人，無論是詹醫師、承育或齡心，一定能夠像鯰魚一樣，帶動屏東政治的更新。

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詹智鈞則表示，希望讓屏東人不只是有藍綠之外的選擇，而且是一個最好的選擇，讓屏東人不再含淚投票，可以勇敢對藍綠說不；他還對民進黨屏東縣長參選人周春米提問，詹智鈞表示，明天9月1日是立法院的報到日，「請問周春米委員什麼時候辭職？立法院開議後，是否打算一手拿立法委員的薪水，兩隻腳來跑選舉？第二屆不分區做沒完就跑來選舉，對得起屏東的鄉親嗎？」。

周春米回應指出，既然決心參選就會有所準備，也都會符合相關法令的規定；至於是否辭立委？應該從屏東的整體利益做考量，登記參選屏東縣長，建議候選人要回歸政策討論，這才是選民想看到的。她也強調，潘孟安縣長8年的努力成績，讓屏東的城市光榮感大幅提升，在坊間各項民調都一致地肯定，不會因為選舉潑髒水就改變。

時代力量屏東縣長參選人詹智鈞（中）抵達屏縣選委會。（記者羅欣貞攝）

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