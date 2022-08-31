翁章梁拒絕辯論 王育敏：在酸中選會要大家鬥嘴鼓嗎

國民黨王育敏完成嘉義縣長參選登記。（記者蔡宗勳攝）

2022/08/31 18:46

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣長翁章梁及國民黨嘉義縣長參選王育敏今天上午先後完成參選登記，王育敏對翁章梁下辯論戰帖，希望透過辯論讓選民更瞭解雙方政見差異。翁章梁則回應說，嘉義鄉親不想看到「鬥嘴鼓」的政治人物，變相拒絕接戰帖。

對此，王育敏說，「辯論會與政見發表會都是中選會提供的選項，兩者地位是平行的，翁章梁縣長難道是在酸中選會要大家鬥嘴鼓嗎？」

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長期從事辯論活動、有「辯論女神」之稱的王育敏發言人畢盈盈指出，辯論是透過正反意見交互辯證的過程，是推動民主社會前進不可或缺的要素，翁縣長自己曾經當過野百合學運總指揮，應該很了解辯論對於民主發展的重要性，現在卻直接把辯論跟打嘴鼓劃上等號，昨是今非實在令人惋惜。

王育敏指出，翁縣長說，若對手有好的政見會納入，那為什麼自己執政4年提不出夠好的政策改善嘉義縣的競爭力，讓嘉義縣吊車尾？如果翁縣長真的是自己口中「會做事的人」，那就真金不怕火煉，讓嘉義縣民好好檢視一番。

而對於王育敏下辯論戰帖，而翁章梁陣營回應說，縣政發展是要抓穩方向、腳踏實地、實實在在，不是「鬥嘴鼓」，鄉親想看到的是「做事」的人，而不是「鬥嘴鼓」的政治人物。

國民黨王育敏在支持者陪同下完成嘉義縣長參選登記。（記者蔡宗勳攝）

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