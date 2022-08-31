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    彰化擺脫最低薪？黃秀芳：「只進步一名」豈有自滿的空間

    彰化縣長參選人黃秀芳對彰化低薪問題，提出對策，認為現任縣長王惠美只進步一名就沾沾自喜，這不是民眾想要的「美好彰化」。（黃秀芳競總提供）

    彰化縣長參選人黃秀芳對彰化低薪問題，提出對策，認為現任縣長王惠美只進步一名就沾沾自喜，這不是民眾想要的「美好彰化」。（黃秀芳競總提供）

    2022/08/31 19:14

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕說好的「美好彰化」？針對彰化縣長王惠美今天喊出她任內已擺脫最低薪的名號，彰化縣長參選人黃秀芳抨擊指出，彰化縣連續3年都是全國最低薪，今年只有進步1名，成是倒數第2名，豈有自滿的空間，難道這就是到王惠美所說的「美好彰化」？

    黃秀芳指出，完全無法相信王惠美在當了3年多的縣長，竟然把「彰化擺脫全國最低薪」的成績能出來誇口，因為，王惠美沒有說出口的是，彰化縣不過就是從倒數第1名，變成倒數第2名，在王惠美施政前3年都是最後一名，經過3年多時間才進步一名，這不是彰化人要的「美好彰化」。

    黃秀芳強調，4年前王惠美參選縣長的「捷運到南彰」等許多政見都跳票，執政後的行政效率差，許多王惠美任內完工的重大建設，都是來自前縣長魏明谷任內所規劃；但王惠美縣長任內許多重大建設也有出現停工延宕、發包流標的問題，這一切，縣民都看在眼底。

    黃秀芳指出，王惠美施政是「困難事情中央管，開工剪綵地方管」，這種推諉不負責的態度，根本浪費彰化人的時間。王惠美做不到的縣政，就讓她來做，她有信心能串連中央資源，加速重大建設推動。

    黃秀芳說，關於解決低薪問題，她提出「人才升級與培訓」、「廠商進駐與升級」、「創新園區速開發」三個方針，透過強化勞資需求媒合、開發現有與創新園區，為產業帶來升級調整、人才技術精進，達到實質拉高勞工薪資目標。

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