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    桃市國民黨團：5736萬元標案是宏碁得標 要告請告宏碁

    國民黨團召開記者會批評民進黨張冠李戴，強調5637萬元標案是宏碁得標，要告請告宏碁。（記者謝武雄攝）

    國民黨團召開記者會批評民進黨張冠李戴，強調5637萬元標案是宏碁得標，要告請告宏碁。（記者謝武雄攝）

    2022/08/31 17:26

    〔記者謝武雄／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人張善政昨遭某週刊爆料，在擔任宏碁公司副總經理期間，向農委會申請5736萬元研究經費，卻涉嫌抄襲；對此，桃園市議會國民黨團今召開記者會，強調這是宏碁承接農委會標案，並非張善政個人，民進黨只會混淆視聽、誤導民眾，如果標案有問題，要告的也是宏碁公司。

    黨團總召徐其萬表示，這是標案，不是補助案，標案共有12個人的研究團隊作業，不只寫報告，還要蒐集各國資料實地考察、建立實驗機制、辦研討會、座談會、跨部會溝通、各國考察、發行電子報系統開發及農委會輔導計畫，執行的過程相當嚴謹，如果民進黨認為標案有問題，涉及官商勾結，麻煩告宏碁公司。

    市議員舒翠玲、李伯坊、張桂綿說，如果民進黨認為標案有問題，應該去詢問當時的行政院長張俊雄及蘇嘉全，因為該案的得標廠商為宏碁公司，張善政充其量只是宏碁員工。

    黨團執行長徐玉樹、梁為超、張桂棉抨擊，民進黨有多位市議員參選人要提告，但請搞清楚，本案宏碁公司得標，如果真的要告，麻煩去告宏碁，但是民進黨根本不敢提告，因為這根本禁不起考驗，這是標準的抹黑戰略。

    市議員黃敬平、朱珍瑤也砲轟民進黨用這種奧步抹黑宏碁公司，並刻意用簡化方式，誤導民眾混淆視聽，宏碁的聲明講得非常清楚，上午週刊報導，不到12小時，就出現攻擊布條，代表民進黨上下事先全部知情，用眾口鑠金方式，抹黑對手才是真正目的。

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