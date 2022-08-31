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    首頁　>　政治

    羅智強現身高市選委會 嗆陳其邁別以為躺著選就能贏

    前北市議員羅智強今專程到高雄，陪邱于軒、陳若翠、陳識明登記。（記者王榮祥攝）

    前北市議員羅智強今專程到高雄，陪邱于軒、陳若翠、陳識明登記。（記者王榮祥攝）

    2022/08/31 15:39

    〔記者王榮祥／高雄報導〕前北市議員羅智強今現身高市選委會，陪同爭取連任的國民黨高市議員邱于軒、陳若翠、與新人陳識明登記參選，他與候選人們當場組成「剋邁隊」，嗆陳其邁別以為躺著選就能贏。

    羅志強指出，現在的高雄似乎被蒙蔽黑幕蓋住，主政市長可以爽爽地當、悠哉的當，不利的訊息不會發出，一個西瓜若可當選，那何必把事情做好？

    他進一步表示，高雄現在最大狀況，感覺是民進黨傲氣蠻盛的，陳其邁可能覺得躺著選都能贏；他覺得面對選舉態度上，柯志恩相對而言資源很少，但很多議題很積極。

    羅智強向陳其邁喊話，別以為躺著選就能贏，再請各界看看柯志恩的衝勁，關鍵不是看柯志恩個人、或能力條件，這些都已是上選，較大的問題在宣傳上，國民黨須想辦法幫柯志恩宣傳，讓更多人認識柯志恩的好。

    他也誠摯祝福邱于軒（高雄林園大寮）、陳若翠（高雄前金新興苓雅，）、陳識明（小港前鎮）等人順利高票當選，並透露自己跟邱于軒是「同學」！2018年兩人都是首次登記，都順利當選，相信同學會高票連任。

    邱于軒今天帶著自己與婆婆、前高縣議員黃碧霞的合照，前往選委會辦理登記，她哽咽表示，婆婆是她的導師，也是她的模範，也是婆婆鼓勵她從政；但3年多前她當選不久後，婆婆卻因病辭世，這次帶著婆婆一起登記，希望在天上的婆婆能看到她的努力，也保佑她順利當選。（15:55更新）

    邱于軒帶著自己與婆婆黃碧霞的合照，前往高市選委會登記。（記者王榮祥攝）

    邱于軒帶著自己與婆婆黃碧霞的合照，前往高市選委會登記。（記者王榮祥攝）

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