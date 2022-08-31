楊鎮浯登記拚連任 陳玉珍：一棒一棒傳承、金門會更好

金門縣長楊鎮浯完成登記作業，再次強調為金門、為鄉親爭取權益。（記者吳正庭攝）

2022/08/31 14:54

〔記者吳正庭／金門報導〕尋求連任的國民黨籍金門縣長楊鎮浯今天前往縣選委會完成縣長登記作業，強調「有序發展、永續金門」。過去一度被外界認為和楊有「瑜亮情結」的金門縣籍立委陳玉珍，以楊鎮浯競選總部主任委員身分陪同到場；4年來2人「既競爭又合作」的關係終於在今天合體，陳玉珍大方推薦楊鎮浯是縣長最佳人選，更不忘以歷任縣長為例，強調金門未來發展就是要「1棒1棒傳承」。

楊鎮浯牽著妻子張婭玲的手，由同黨籍立委陳玉珍、國民黨金門縣黨部主委吳興邦及多位縣議員及5位鄉鎮長、各姓宗親、鄉親等人陪同，由國民黨縣黨部開始步行，一路「凍蒜」聲不斷。

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楊鎮浯說，4年前對鄉親承諾包括改革縣政、尊重制度、講究財政紀律、精簡人事等項目，還有公共建設如水頭商港旅服中心、各鄉鎮停車場、公辦都更案、馬山港規劃等案都一一落實，就連以往最被詬病的離島醫療問題，滿意度也成長，相信鄉親有目共睹。

楊鎮浯說，許多大項目的建設不是短期能看到成果，許多負責任、長期的建設也都在一步步往前邁進。

他說，未來將會延續過去4年所有負責任的建設，讓它開花結果，產生實質的效應；另外，金門也要善用居於兩岸間的位置，發揮金門關鍵的影響力，讓金門成為兩岸和平的支點。

楊鎮浯介紹個人過去4年政蹟，也向此次選舉願意繼4年前再度「禮讓」的立委陳玉珍致意指出，感謝陳玉珍過去在立法院協助縣府政策推動、預算爭取、排除困難，楊鎮浯在地方努力，2人共同配合，創造對金門、對鄉親最好的結果。

陳玉珍說，金門實施地方自治後的歷任縣長，從陳水在、李炷烽、李沃士、陳福海先後是3年級尾、4年級初、4年級尾、5年級初，一直到楊鎮浯和她分別是6年級1班、6年級2班的世代；她說，金門未來的發展需要1代1代、1棒1棒的傳承。

她說，金門是兩岸的中心，需要有決心、有毅力，對兩岸關係了解，對中央也熟悉的縣長候選人，才能帶領金門走向正確的方向；她說，這幾年和楊鎮浯一直保持既競爭又合作的關係，彼此勉勵，2人為金門發展、為金門好的心，是一致的，她鄭重推薦、全力支持楊鎮浯參選縣長，「1代1代傳承、1棒1棒傳承，金門會更好」。

支持者說，4年來，楊、陳2人屢在各場合揖讓而升，陳更隨時展現循楊昔日由立委換跑道入主縣政模式的企圖心，雙方攻防之間雖偶見惺惺相惜，而向中央爭取鄉親權益的新聞卻從不相讓；支持者說，喜見金門政壇「金童玉女」合體，更樂見陳往「金門第1位女縣長」之路又跨出1步。

尋求連任的金門縣長楊鎮浯（左2）牽著妻子張婭玲（右三）的手，由立委陳玉珍（左1）、國民黨金門縣黨部主委吳興邦（右二）等人陪同前往辦理縣長選舉登記作業。（記者吳正庭攝）

立委陳玉珍（左）表示，全力支持楊鎮浯（右3）競選縣長。（記者吳正庭攝）

金門縣長楊鎮浯（中）由妻子張婭玲（左2）、立委陳玉珍（左2）、國民黨金門縣黨部主委吳興邦（右1）等人陪同辦理縣長選舉登記作業。（記者吳正庭攝）

尋求連任的金門縣長楊鎮浯（前排左五）牽著妻子張婭玲（前排左六），及競選總部主委陳玉珍（前排左四）的手，高喊「凍蒜」！（記者吳正庭攝）

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