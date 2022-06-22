「金廈大橋」議題引爭論 楊鎮浯：不同想法和疑慮都可在推動過程討論

金門縣長楊鎮浯（右三）日前與台北市長柯文哲（右二）會面時，即在金門與廈門的關係圖前，介紹金門近幾年聯外交通及將來可能的發展。（記者吳正庭攝）

2022/06/22 15:19

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣長楊鎮浯今天表示，各界對於「興建金（金門）廈（廈門）大橋」一定會有不同的想法和疑慮，這些都可以在推動建大橋的過程中去面對、討論，金門對外的交通的聯通，包含金廈大橋在內都是金門發展所必需的。

台北市長柯文哲6月18日在縣府短暫拜會縣長楊鎮浯後，隨即轉往地方有線電視台接受訪問，過程中表達支持興建「金廈大橋」的看法，經媒體轉述，引發藍、綠批判聲浪，21日又延燒回金門，前縣長陳福海、縣議長洪允典先後發文力挺柯文哲；楊鎮浯今天被媒體問及同樣問題，他表達個人看法。

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楊鎮浯18日與柯文哲會面時，針對金門定位及發展交換意見，當時提及中國廈門於就在金門對岸的大嶝興建翔安機場，對於金門與廈門間搭建跨海大橋，有助金門發展，柯文哲表示「這個很好啊」。

楊鎮浯說，當天對談時聊到金門的發展，他指著地圖說明金門整個周邊的地緣關係，並指離島的發展，一定要跟交通動線的打通有密不可分的關係，所以也跟柯文哲介紹金門近幾年聯外交通及將來可能的發展，其中就包含金廈大橋。

楊鎮浯說，金廈大橋是大多數金門人共同的意願，也是那天跟柯市長對談的重點之一，相信鄉親的立場也是很明確的，有關金廈大橋相關議題必須要積極的面對、積極的來推動；至於各界的疑慮都可以在推動的過程中討論，而不是因為有一些不同的想法跟疑慮，就不去面對這個議題，因為金門對外交通的聯通，包含金廈大橋在內都是金門發展所必需的。（15:59更新）

金門縣長楊鎮浯接受媒體訪問時表示，有關金廈大橋議題，不同的想法和疑慮都可在推動的過程討論。（記者吳正庭攝）

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