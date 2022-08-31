傳楊志良要選高雄市長？ 柯志恩︰空穴來風

柯志恩（中）競選總部今天中午舉辦祈安植福儀式。（記者葛祐豪攝）

2022/08/31 14:03

〔記者葛祐豪／高雄報導〕外傳前衛生署長楊志良悄悄把戶籍遷到高雄，一度有意參選高雄市長，但考量身體狀況而放棄；對此，國民黨高雄市長參選人柯志恩今天受訪時強調，這樣的傳聞是空穴來風，「楊志良與高金素梅委員都是站在我們這邊的!」

高雄坊間今天傳出，楊志良將於後天（9月2日）由無黨籍立委高金素梅陪同，前往高市選委會登記參選市長，並以無黨籍身分參選？

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楊志良今接受媒體訪問時則澄清，身旁的確有人對高雄選情感到焦慮，勸進他參選高雄市長，他確實曾動念，前一陣子把戶籍遷到高雄，但考量自己77歲，又曾經罹患癌症，擔心身體狀況受不了選舉折騰，因此不會登記參選。

對此，柯志恩今天中午受訪時說，她絕對會邀請楊志良署長來站台，畢竟楊是代表正直善良的力量，但這樣的傳聞是空穴來風，因為楊志良前後講的話都是完全一模一樣的，「這次有這樣的傳聞，我們也是一笑置之!」 她並強調:「楊志良與高金素梅委員都是站在我們這邊的!」

媒體追問「選戰倒數87天，有這樣傳聞，是因妳的民調偏低?」柯志恩回答說，之前的民調，都是她在解隔離前做的，已經有1個月了，民調已經逐步上升了，「楊志良與金素梅都否認了，不用為了一個空穴來風的新聞，硬要串聯柯志恩的民調如何!」

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