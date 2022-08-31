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    南市第1選區提名爭議「詭譎」 劉米山、蔡宗翰誰出線？

    台南市長黃偉哲（左2）今天登記參選，南市議會黨團總召劉米山（左3）緊跟在旁邊。（記者洪瑞琴攝）

    台南市長黃偉哲（左2）今天登記參選，南市議會黨團總召劉米山（左3）緊跟在旁邊。（記者洪瑞琴攝）

    2022/08/31 13:23

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕民進黨南市第1選區（大新營區）劉米山與蔡宗翰的初選爭議，民進黨中常會今（31）日下午將開會裁決，不過今天市長黃偉哲登記參選，只見劉米山以南市議會黨團總召身份「緊貼」黃偉哲身邊曝光，各提名參選新秀都露臉，獨缺蔡宗翰，讓外界諸多想像。

    外傳黨中央今天開會將以「徵召」方式提名劉米山參選，另有一說，不發政黨推薦書，都給兩位參選人參選機會；對此，為蔡宗翰輔選的立委賴惠員表示，黨中央下午才要開會討論，並未作出任何決議，現聽到的都是放出來的「江湖消息」，不足聽信。

    今天黃偉哲競選團隊原本發佈官稿，陪同的市議員名單沒有劉米山，後來修正「民進黨議會黨團總召劉米山議員偕同黨內所有議員及議員參選人，不分派系展現台南綠營大團結氣勢」。

    陪同市長黃偉哲到市選委會登記的市議員參選人包括：劉米山、李宗翰、沈家鳳、蔡蘇秋金、蔡秋蘭、吳通龍、陳秋宏、李偉智、陳碧玉、林志展、郭清華、王錦德、陳秋萍、陳怡珍、沈震東、邱莉莉、呂維胤、李啟維、周麗津、蔡筱薇、蔡旺詮、郭鴻儀、鄭佳欣，以及議員參選人王宣貿、謝舒凡、陳福慶、余柷青、蔡麗青、朱正軒、黃肇輝、周嘉韋、林依婷、陳金鐘、陳皇宇等，共34位民進黨籍議員參選人皆到場助陣。

    據了解，民進黨6月8日召開中執會，會中通過公告2022年直轄市議員提名候選人，其中只有台南市議員第1選區初選出線的蔡宗翰，因被競爭對手檢舉涉及盜用前衛福部長陳時中簽名造勢，被認定有爭議而暫緩提名公告。蔡宗翰反駁不實指控，明確回覆中央黨部調查，合照相關文宣皆有口頭告知陳時中皆未反對；台南市議會民進黨團則有11位議員肯定中執會做法，並要求應儘速提名現任議員、黨團總召劉米山。

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