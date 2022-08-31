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    台美簽約海上衛士無人機 王定宇：搭配「台版死神」戰力躍進

    美國售台4架MQ-9B「海上衛士」無人機系統，台美已正式簽署採購合約。（示意圖，擷取自GA-ASI官網）

    美國售台4架MQ-9B「海上衛士」無人機系統，台美已正式簽署採購合約。（示意圖，擷取自GA-ASI官網）

    2022/08/31 13:30

    〔記者陳政宇／台北報導〕據傳美國政府新一批對台軍售案，包含60枚魚叉反艦飛彈和100枚響尾蛇空對空飛彈；另外，台美也公布4架MQ-9B無人機正式簽約。對此，民進黨立委王定宇今（31日）分析，我國飛彈庫存增加，以遏止中國軍事侵犯；美國「海上衛士」和台版「死神」高低配也將成形，台灣無人機戰力將躍進。

    在中美關係日益緊張之際，傳出拜登上任以來的最大規模對台軍售。王定宇受訪表示，空射型魚叉飛彈及響尾蛇空對空飛彈，是針對台灣建構對地、對海、對空的空優，美國增加台灣的庫存量，面對中國可能採取的封鎖戰術，讓台灣具備優勢的導彈達到一定數量。以烏俄戰爭為例，烏克蘭因陸地接壤歐洲，在陸地運補是比較容易，但台灣四周環海一旦被封鎖，第一時間的運補可能沒想像中簡單。

    王定宇說，空優型導彈的庫存量是這一批軍售案的重點，提高台灣自我防衛和存活力量，讓中國想要武力犯台時，必須評估其付出代價大到難以承受、甚至於會失敗，這才是真正積極的和平處理方式。

    至於，美國售台4架MQ-9B「海上衛士」無人機系統，台美已正式簽署採購合約。王定宇指出，美方除了協助台灣在地面上控制戰外，這4架無人機也會依序交給台灣形成戰力，並協助訓練台灣人員，成為無人機控制、偵打一體的有效戰力。

    王定宇說，台灣自製的無人機「騰雲二型」，已經換裝跟死神無人機同型的發動機，制空時間加長，各項的監偵天線以及電子裝備看來已陸續裝上去，也換上比較重型的起落架，接下來相關的光學控制以及打擊力量的建構。未來我們國造的長程大型無人機，搭配向美國採購的四架海上無人機，形成長時間制空、長距離監控監打，對台灣無人機戰力的建構是相當有幫助。

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