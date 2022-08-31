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    中國偵察／攻撃型無人機TB-001現蹤花東外海 軍方：嚴密監控應處

    中國解放軍偵察／攻撃型無人機TB-001，從沖繩、宮古島之間水域穿越至台灣東部海空域，日本航空自衛隊緊急升空應對，公布其機型及飛行航跡圖。（擷取自日本防衛省統合幕僚監部）

    中國解放軍偵察／攻撃型無人機TB-001，從沖繩、宮古島之間水域穿越至台灣東部海空域，日本航空自衛隊緊急升空應對，公布其機型及飛行航跡圖。（擷取自日本防衛省統合幕僚監部）

    2022/08/31 11:48

    〔記者陳賢義／台東報導〕中國無人機襲擾金門，島上官兵行動全都錄，昨又有軍事迷追蹤到一架中國解放軍偵察／攻撃型無人機TB-001，就連日本防衛省統合幕僚監部也公布航跡；軍方表示，國軍運用聯合情監偵手段，可充分掌握台海周邊海、空域動態，並以「料敵從寬、禦敵從嚴」的態度，縝密整備各項計畫，按突發狀況處置規定，依敵情威脅，派遣適切兵力應處，「有決心、有能力、有信心」確保國家安全。

    周姓航迷說，昨日下午2時50分許，一架沒有呼號的無人機突然出現花蓮和台東外海之間，往返飛行持續1個多鐘頭，高度約22950英呎，時速每小時250公里左右，他一度誤以為是美軍P-8反潛機。

    日本防衛省統合幕僚監部則在昨天發布消息指稱，一架中國解放軍偵察／攻撃型無人機TB-001，從沖繩、宮古島之間水域穿越至台灣東部海空域，不斷來回後再原路折返，日本航空自衛隊戰機曾緊急升空應對，並公布其機型及飛行航跡圖。

    國防部昨天發布即時軍事動態表示，30日偵獲共機24架次，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域8架次、共艦11艘次，持續於台灣周邊海空域活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

    另外，陸軍金門防衛指揮部也表示，昨天下午4點23分起，分別於大膽、二膽、獅嶼地區，發現民用無人機3批3架次，經守軍射擊信號彈示警後，往廈門方向飛離。下午5點59分，無人機1批1架次，再次進入二膽地區禁限制水域上空，守軍即依程序實施示警，因持續盤旋，遂進行防衛射擊驅離，無人機於6點向廈門方向飛離，我方將持續保持警戒嚴密監控。

    中國解放中國解放軍偵察／攻撃型無人機TB-001昨現蹤花東外海，台灣航迷追蹤航跡。（擷取自Flightradar24）

    中國解放中國解放軍偵察／攻撃型無人機TB-001昨現蹤花東外海，台灣航迷追蹤航跡。（擷取自Flightradar24）

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