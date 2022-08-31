集結多位郝時代副市長 蔣萬安公布競選團隊市政最高顧問

國民黨台北市長參選人蔣萬安（右三）31日與競選總幹事林奕華（左一）出席「永續首都、臺北萬安」競選團隊市政最高顧問發佈會，宣布四位前台北市副市長陳威仁（左三）、李永萍（右二）、陳永仁（左二）、邱文祥（右一）出任競選團隊市政最高顧問。（記者羅沛德攝）

2022/08/31 11:26

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市長選戰三腳督，民進黨籍參選人陳時中、無黨籍黃珊珊都選在今早登記，國民黨籍參選人蔣萬安則決定明天才登記，更選在今天公布競選團隊市政最高顧問，陳威仁、李永萍、邱文祥、陳永仁等多位郝龍斌時代的台北市副市長都加入團隊。

蔣萬安今天上午舉辦「永續首都、台北萬安」競選團隊市政最高顧問發佈會，並公布最新顧問人事案。城市願景最大推手邀前都發局長陳威仁將擔任；前文化局長李永萍將作為文化行政力的實踐者；前台北市立聯合醫院總院長邱文祥化身健康城市的守護者；前環保局長陳永仁則是永續發展城市的先行者。

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陳威仁表示，把台灣打造成永續發展的城市需要有遠見、決斷力、包容力的好市長。台北市經多年發展出現問題，忠孝東路商圈等地區已衰敗有些地方也出現老舊、安全問題，如何將北市加以改造，是下一任市長的重要責任，永續發展的城市要考慮的機能發展，未來會召集產官學朋友協助市長完成計畫。

李永萍說，這幾位顧問都與台北市有深遠淵淵，對台北市發展、建設也如數家珍，因此也對候選人須具備的能力有深刻感受與認識，希望台北市在最好人才領導下再創高峰。李說，台北市的國際接軌與光榮感近來因不同施政理念、疫情發生，導致與世界連結又中斷隔絕，如何讓台北回到國際令人驕傲的板塊，文化力、設計力、品牌力需要再升級進化，也需要年輕的市長來領導。李也稱讚蔣萬安，可以傾聽專家意見、綜合專家能力全力往前衝。

邱文祥說，台北市未來要走國際化，才能成為六都領頭羊，台灣醫療水準本來就是國際水準，尤其是台北市，如何把台北醫療國際化也是未來市長的重要課題。邱說，防疫重要但經濟也要兼顧，在後疫情時代把經濟、健康、長照做好的市長，才是市民期盼的市長，未來會對長照、老年化社會逐一提出有效方法。

陳永仁說，最近全世界領袖都在開會談論地球環境變化、各地災情如何舒緩，台北市是台灣首都，也必須有年輕、有國際觀的市長帶領市民到國際舞台，把全球最先進成熟的技術帶回台北，讓市民生活更好，面對各種災害能及時反映。

蔣萬安表示，四位顧問對於台北市政都很熟悉，也是他之前請益對象，在文化、環保等不同領域都有交換意見，這次希望藉助他們過去完整的行政資歷、對台北市政的熟沈，打造更宜居的環境。蔣也說，台北市民厭惡政治口水，期待的是開創台北新局，更期待有年輕活力、帶入創新思維、無行政包袱、有同理心、能帶領台北市往年邁進的市長，未來除了最高顧問團，還會有對台北市政熟悉、對各區了解的人事加入團隊。

對於媒體關心明天登記參選，是否是想和新北市長侯友宜、桃園市長參選人張善政跨區連線，蔣萬安表示，明天早上會去選委會登記，目前在規劃中，請大家拭目以待。

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