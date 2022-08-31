民進黨6人今登記選台東縣議員 拚全上議會組黨團

民進黨提名6位台東縣議員參選人今天集體登記，縣長參選人劉櫂豪（左2）陪同，共同喊「六席全壘打，議會組黨團」。（記者黃明堂攝）

2022/08/31 10:54

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣議會有30席議員，但歷屆都只有0或1位民進黨籍縣議員，這次選舉民進黨提名6人參選，今天由縣長參選人劉櫂豪陪同，集體完成登記，展現團結意志，喊出「六席全壘打、議會組黨團」。

民進黨提名的下屆議員參選人包括第一選區簡維國、黃治維、余振維、林文隆，第二選區許文獻及第四選區林金樺。今天在縣府廣場前集結，由縣長參選人劉櫂豪及台東市長參選人洪宗楷陪同，進入縣府大禮堂完成登記，前立委賴坤成也在現場為縣議員參選人加油打氣，共同喊出「六席全壘打、議會組黨團」。

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卑南鄉長許文獻兩屆任滿，轉戰縣議會。他說，歷屆議會最多只有1席，甚至0席的民進黨縣議員，連提案權都沒有，像現任的黃治維議員就因只有1人，遇到很多問題難以解決。這次有6位地方菁英參選，目標就是組黨團，希望這屆全部當選，且會成為執政黨議員。

黃治維說，一個人的聲音容易被掩蓋，黨團聲音不容易被掩蓋，希望大家支持民進黨6位參選人都當選，順利在議會組黨團。

擔任民進黨台東縣黨部主委的簡維國也親征縣議員，他說，台東縣政解方當前有兩種，一是換掉現任縣長，由劉櫂豪擔任，二是增加民進黨議會席次，這兩解方如果拿到，藥效十倍！饒慶鈴喊出的政績只有「台東藍」，但台東藍是美景，絕對不是政績，希望大家創造屬於台東的政治輪替，讓勤政愛民有能力的劉櫂豪當縣長。台東是本屆唯一沒有民進黨團的縣市，力量微小，如何監督縣政，因此，希望6席全上。

劉櫂豪說，這場選舉關乎台東未來發展，民進黨參選人都是新力量重要關鍵，6位縣議員參選人在各行各業表現受到肯定，非黨優秀，期盼每位鄉親給予鼓勵，6席全上，給予劉櫂豪推動縣政的後盾及監督力量，共同「造好新台東」。

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