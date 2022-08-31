為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    民進黨6人今登記選台東縣議員 拚全上議會組黨團

    民進黨提名6位台東縣議員參選人今天集體登記，縣長參選人劉櫂豪（左2）陪同，共同喊「六席全壘打，議會組黨團」。（記者黃明堂攝）

    民進黨提名6位台東縣議員參選人今天集體登記，縣長參選人劉櫂豪（左2）陪同，共同喊「六席全壘打，議會組黨團」。（記者黃明堂攝）

    2022/08/31 10:54

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣議會有30席議員，但歷屆都只有0或1位民進黨籍縣議員，這次選舉民進黨提名6人參選，今天由縣長參選人劉櫂豪陪同，集體完成登記，展現團結意志，喊出「六席全壘打、議會組黨團」。

    民進黨提名的下屆議員參選人包括第一選區簡維國、黃治維、余振維、林文隆，第二選區許文獻及第四選區林金樺。今天在縣府廣場前集結，由縣長參選人劉櫂豪及台東市長參選人洪宗楷陪同，進入縣府大禮堂完成登記，前立委賴坤成也在現場為縣議員參選人加油打氣，共同喊出「六席全壘打、議會組黨團」。

    卑南鄉長許文獻兩屆任滿，轉戰縣議會。他說，歷屆議會最多只有1席，甚至0席的民進黨縣議員，連提案權都沒有，像現任的黃治維議員就因只有1人，遇到很多問題難以解決。這次有6位地方菁英參選，目標就是組黨團，希望這屆全部當選，且會成為執政黨議員。

    黃治維說，一個人的聲音容易被掩蓋，黨團聲音不容易被掩蓋，希望大家支持民進黨6位參選人都當選，順利在議會組黨團。

    擔任民進黨台東縣黨部主委的簡維國也親征縣議員，他說，台東縣政解方當前有兩種，一是換掉現任縣長，由劉櫂豪擔任，二是增加民進黨議會席次，這兩解方如果拿到，藥效十倍！饒慶鈴喊出的政績只有「台東藍」，但台東藍是美景，絕對不是政績，希望大家創造屬於台東的政治輪替，讓勤政愛民有能力的劉櫂豪當縣長。台東是本屆唯一沒有民進黨團的縣市，力量微小，如何監督縣政，因此，希望6席全上。

    劉櫂豪說，這場選舉關乎台東未來發展，民進黨參選人都是新力量重要關鍵，6位縣議員參選人在各行各業表現受到肯定，非黨優秀，期盼每位鄉親給予鼓勵，6席全上，給予劉櫂豪推動縣政的後盾及監督力量，共同「造好新台東」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    十傑魏瑞廷轉戰池上鄉長 各地青年力挺展現青年新力量
    2022/08/30 12:43

    十傑魏瑞廷轉戰池上鄉長 各地青年力挺展現青年新力量
    6度登記參選台東縣長 劉櫂豪：給饒慶鈴4年「夠了」！
    2022/08/30 10:42

    6度登記參選台東縣長 劉櫂豪：給饒慶鈴4年「夠了」！

    台灣資安風險遽增 VPN成網安必出招式
    彰化2縣議員轉跑道 第六選區新人搶出頭
    2022/08/29 19:52

    彰化2縣議員轉跑道 第六選區新人搶出頭
    太陽花學運世代林煒軒參選嘉市議員 議員戴瑋姍、黃守達陪同登記
    2022/08/29 17:23

    太陽花學運世代林煒軒參選嘉市議員 議員戴瑋姍、黃守達陪同登記

    媲美陽明山富⼈區 台中⼤肚山成交破億！
    東縣2022九合一選舉登記 第16選區議員參選人施森茂搶頭香
    2022/08/29 17:14

    東縣2022九合一選舉登記 第16選區議員參選人施森茂搶頭香
    劉櫂豪組2022新台東戰隊 母雞帶小雞拚勝選
    2022/07/20 10:10

    劉櫂豪組2022新台東戰隊 母雞帶小雞拚勝選
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播