傳把戶籍遷到高雄要選高雄市長？楊志良:不會

楊志良（左）今年6月中曾造訪高雄市議會，右為高雄市議會議長曾麗燕。（資料照）

2022/08/31 10:19

〔記者葛祐豪／高雄報導〕外傳前衛生署長楊志良悄悄把戶籍遷到高雄，後天將前往高市選委會登記參選市長？對此，楊受訪時澄清，確實身旁有人勸進，他也把戶籍遷到高雄，但考量身體受不了選舉折騰，並不會參選。

國民黨高雄市長人選還未決定時，楊志良也是假投票的人選之一，今年6月中曾造訪高雄市議會，當時他就表達對民進黨防疫工作的不滿，強調「我的能力比陳其邁能幹很多」、「只要黨有需要，身為終身黨員的他，有義務承擔」，他也認為最理想的高雄市長人選是高金素梅。

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自國民黨徵召柯志恩後，楊志良就沒了聲音。高雄坊間今天傳出，楊近期見柯志恩的民調始終起不來，因此萌生參選念頭，後天（9月2日）將由無黨籍立委高金素梅陪同，前往高市選委會登記參選市長，並以無黨籍身分參選？

對此，國民黨高雄市黨部主委許福明笑笑說「不可能!」，柯志恩競總也強調「沒有聽說!」

楊志良今接受媒體採訪表示，身旁的確有人對高雄選情感到焦慮，勸進他參選高雄市長，他坦言曾動念，前一陣子把戶籍遷到高雄，但考量自己已經77歲，又曾經罹患癌症，擔心身體狀況受不了選舉折騰，因此不會登記參選。

楊志良也稱讚柯志恩是好人才，若需要他幫忙輔選，他非常樂意。

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