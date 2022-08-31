台美簽署168.8億MQ-9B無人機合約 地面控制站設花蓮丶嘉義

美國售台4架MQ-9B「海上衛士」無人機系統，台美已正式簽署採購合約，對美採購金額達到168.8億元。（法新社）

2022/08/31 09:13

〔記者羅添斌／台北報導〕美國售台4架MQ-9B「海上衛士」無人機，雙方歷經密集的磋商討論後，已經正式簽署採購合約，連同地面控制站相關設備及支援系統在內，對美採購金額達到168.8億台幣，首架MQ-9B交運抵台的時間仍訂在2025年，但全系統的建置計畫延長到2029年年底完成，比台美雙方今年初協商的2028年底，還要再多1年。

根據國防部最新公佈的採購決標公告指出，空軍司令部委請駐美軍事代表團，與AIT美國在台協會簽署「高高空無人機系統」（MQ-9B「海上衛士」無人機）正式採購合約，履約期限為今年8月24日起生效，至2029年12月底為完成，履約地點標註在花蓮。

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軍方規劃的全案金額達到217億餘元，對美採購部分包括4架MQ-9B「海上衛士」無人機及建置多座地面控制站所需設備，對美採購的金額計為168.8億台幣，其餘金額為台灣建置相關系統丶地面控制站新型房舍建物丶支援設備教育訓練丶採購作業等。

軍方人士今天指出，MQ-9B「海上衛士」無人機具備長滯空、全時段監偵能力、打擊能力，以及即時傳輸鏈路系統的無人機系統，可支援作戰、對敵予以嚇阻，破壞敵軍作戰節奏與行動。軍事專家、全球防衛雜誌採訪主任陳國銘先前接受本報訪問時表示，國造騰雲二型無人機更換發動機、提升飛航性能的成效頗豐，已具備長程的飛航能力，未來需要進一步突破的是光學導引、指揮管制等功能，和MQ-9B海上衛士無人機搭配後，空軍長時間執行台灣周邊海域的監偵能力可望獲得大幅提升。

台美已簽署MQ-9B無人機採購合約，首架預計交運抵台的時間訂在2025年，未來可與國造騰雲二型無人機（如圖，資料照）搭配運用，屆時空軍長時間執行台灣周邊海域的監偵能力可望獲得大幅提升。

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