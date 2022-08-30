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    首頁　>　政治

    有夠快！ 桃園媽媽巨幅廣告嗆張善政「退選！道歉！還錢來！」

    國民黨桃園市長參選人張善政多年前的研究計畫被爆抄襲，民進黨桃園市議員候選人李柏瑟今晚在路口掛上巨幅廣告，要求「張善政退選、還錢、朱立倫道歉」！（李柏瑟提供）

    國民黨桃園市長參選人張善政多年前的研究計畫被爆抄襲，民進黨桃園市議員候選人李柏瑟今晚在路口掛上巨幅廣告，要求「張善政退選、還錢、朱立倫道歉」！（李柏瑟提供）

    2022/08/30 22:52

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人張善政被爆曾以宏碁集團副總身分，擔任農委會總經費5736萬元研究計畫主持人，報告內容卻涉嚴重抄襲等問題，民進黨桃園市議員候選人「桃園媽媽」李柏瑟表示，這是人民的血汗錢，張善政應該還錢、道歉並退選，為此，她率先製作「張善政5736萬元─退選！道歉！還錢來！」的巨幅帆布廣告，並在晚間掛上桃市桃園區三民、民生路口，同時預告明早9點將召開記者會，呼籲「朱立倫道歉、張善政道歉退選『還錢』」！

    李柏瑟強調，政治不該有「雙標」！張善政向農委會申請的5700餘萬元的研究經費是人民納稅的血汗錢，卻遭張以涉嫌抄襲大量雜誌、論文內容的研究計畫來濫竽充數，非常不可取，這種「領農委會、抄農委會」的行為，她要求「張善政退選、還錢、朱立倫道歉」！

    李柏瑟表示，還記得張善政口口聲聲說政治人物要有誠信，其實不只誠信，也不應「寬以待己，嚴以待人」，更不該有雙標，明天上午的記者會除了將曝光製作「張善政道歉、退選、還錢」看板緣由，同時揭露張善政究竟平白讓桃園市民損失了多少頓營養午餐與攸關青年、兒童的文教經費。

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