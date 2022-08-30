確診逾5萬仍能正常生活！陳時中：達15萬例才須注意

民進黨台北市長參選人陳時中30日笑說，每天仍關心疫情發展，目前重症比例低至約2％，病床數足夠，即便每日確診數達5萬仍能正常生活，除非每日確診數達15萬才需注意。（記者廖振輝攝）

2022/08/30 19:27

〔記者鄭名翔／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中雖卸下防疫指揮官重責，但今（30）日仍笑說，每天下午2點中央流行疫情指揮中心記者會蠻重要的，每天仍關心疫情發展及未來如何開放等；陳時中稱，目前重症比例低至約2％，而衛福部備有足夠病床數，因此即便每日確診數達5萬仍能正常生活，除非每日確診數達15萬才需注意。

今本土確診病例破3萬例，中央流行疫情指揮中心指出，Omicron BA.5本土占率達到40.2%，預估本土病例明天就有機會達到3.5萬例，下週單日也不排除達到4萬例出頭。

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陳時中雖已卸下防疫指揮官職務，但仍持續關注疫情發展；陳時中今出席社福政見發表記者會時稱，因多數國民都已接種疫苗，因此染疫重症率僅約2%，但仍要觀察若大量確診恐對產生的醫療壓力，然衛福部現準備足夠病床數，量能足以因應當前疫情。

陳時中分析，即便未來每日確診數達5萬例仍可維持正常生活，除非疫情發展到每日確診數達15萬例才需注意，而目前台灣迎向後疫情時代準備開放，將規劃如何提出更好的振興。

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