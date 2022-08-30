中共圖謀「以武逼降」 海基會顧問：也會用「法律戰」施壓

海基會8月29日舉行顧問會議，探討「2022下半年中共對台可能作為及因應」，會中多名顧問提醒，未來中共對台可能作為，除繼續軍事、經濟施壓、認知作戰外，可能運用「法律戰」手段施壓、恐嚇台灣人民。（海基會提供）

2022/08/30 19:06

〔記者陳鈺馥／台北報導〕海峽交流基金會今日表示，8月29日舉行顧問會議探討「2022下半年中共對台可能作為及因應」，會中多名顧問提醒，由於中共相關部門面臨對台工作無法推出讓台灣人民心服的作為下，欠缺績效可言，未來中共對台可能作為，除繼續軍事、經濟施壓、認知作戰外，可能運用「法律戰」手段施壓、恐嚇台灣人民。

海基會舉例，例如直接引用現有刑法條文任意羈押在中國的台灣人、增訂「反分裂國家法」施行細則，或仿照香港制定適用台灣的國安法等。

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有顧問指出，中共日前發布「台灣問題與新時代中國統一事業」白皮書，內容提及「促統」、「反獨」、「防止外力介入」、「快速推進統一時程」等事項，包含了習近平的對台戰略思維要點，未來中共對台「反獨」力道會優先加大，施加更多壓力。

在「促統」方面，中共持續強化武備，期望逐步「以武逼降」。同時將透過「同等待遇」等優惠措施促進「融合發展」，軟硬兼施。據研判，即使中共在「二十大」提出「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，內容也不脫上述的幾個重點。

另有顧問特別提醒，解放軍利用美國眾議院議長訪問台灣為藉詞，大舉對台灣、對日本、對美國展示軍事威脅的各種作為。縱使美、中兩國領導人之間，有可能事前已有一定的理解，不會引發不可收拾的後果，但就中共而言，卻意外獲得練兵的機會。未來除了對台海外，這種武力威脅也必然會延伸到東海、南海，會引發日本、新加坡、東協各國高度關注與憂慮。

有關中國面對美國大力制約其高科技發展，管制先進製程與設備輸向中國，中共乃決定全力發展半導體產業。顧問分析，美國主要是管制中國獲取高階晶片製造技術與設備，在無法突破高階製程下，預料中國會全力發展20奈米以上晶片成熟製程的產品。

據分析，依據以往經驗，短期內20奈米以上晶片必然發生產能過剩問題，尤其全球電子產品需求緊縮，若中國大幅增加產能，可能供過於求而衝擊價格，因此建議我國相關企業要留意風險、及早因應。

此外，面對幾年來中共對台工作沒有積極成效，現在又面臨高層人事大幅度更換，兩岸關係暫時難以找出理性解決方案之前，顧問們建議，我國在大陸政策部分層面上，可以採取主導的態度，等待關係獲得改善的機會。

例如我方可在疫情可控時，推動恢復兩岸人員往來的相關措施，正常的交流讓中國人士可以親身、正確認識台灣、喜歡台灣，對中共當局與中國人民區隔對待。當中國遇有天災受損時，也建議海基會一如過去，代表我方向受災民眾表達關懷，展現我方對中國人民的人道關懷。

海基會祕書長詹志宏強調，海基會設置的宗旨，是在為兩岸民間交流所遭遇的問題，提供解決，保障民眾權益。30年來海基會依據設置宗旨，秉持兩岸協議所建立的制度化管道，與中國海協會進行互動，並及時提供兩岸民眾所需的服務。

對於部分人士誤解海協會對海基會去函都採取「已讀不回」，是否會影響兩岸民眾無法獲得協助一事？詹志宏說，中方礙於政策立場，對我方去函固然是「已讀不回」，但是「會做適度的處理」，因此兩岸民眾陳情的個案，依舊可獲得必要協助，民眾的基本權益，仍可獲得適切保障，凡此對於維持兩岸良性互動、展現我方促進和平穩定現狀的善意，極具意義。

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