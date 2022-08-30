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    時力苗縣參選人聯合登記 關聖帝君前稟誓「清白參選」

    時代力量苗栗縣長參選人宋國鼎與縣議員參選人葉忠倫、吳翌立、林志豪登記參選前，先前往苗栗市玉清宮，上疏文敬稟玉清宮關聖帝君「一心為民，清白參選」。（記者彭健禮攝）

    時代力量苗栗縣長參選人宋國鼎與縣議員參選人葉忠倫、吳翌立、林志豪登記參選前，先前往苗栗市玉清宮，上疏文敬稟玉清宮關聖帝君「一心為民，清白參選」。（記者彭健禮攝）

    2022/08/30 17:01

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕時代力量苗栗縣長參選人宋國鼎今與縣議員參選人葉忠倫、吳翌立、林志豪聯合登記，登記前4人先前往苗栗市玉清宮，上疏文敬稟玉清宮關聖帝君「一心為民，清白參選」的決心，喊出「年輕新世代，苗栗好起來」的訴求。

    宋國鼎表示，登記前到玉清宮參拜，鄭重上疏文向關聖帝君宣示，在神明的見證下，宣示清白參選、一心為民的決心。宋強調，時代力量的苗栗戰隊，包含林志豪、葉忠倫、吳翌立3位議員候選人，都是育有子女、40歲的中堅世代，會共同扛起帶領苗栗向前的責任，讓年輕新世代帶頭，讓苗栗好起來。

    宋國鼎對於近日其他候選人不斷操作民調棄保，提出空畫大餅、欺騙人民的口號政見感到相當遺憾；他指出，選民在意的是，誰真正關心縣民在乎的事，誰能夠保護人民的生活，奉勸競爭對手停止愚弄人民的行為，否則最終將被人民棄保。

    宋國鼎指出，根據審計報告，苗栗去年度計入挪用特種基金後的實質負債，並沒有比劉政鴻前縣長改善太多，甚至挪用特種基金的借款還超過劉前縣長，但有對手繼續天馬行空拋出政策組合肉，根本是不負責任的做法，相信苗栗縣民都相當清楚。

    時代力量苗栗縣長參選人宋國鼎與縣議員參選人葉忠倫、吳翌立、林志豪登記參選前，先前往苗栗市玉清宮，上疏文敬稟玉清宮關聖帝君「一心為民，清白參選」。（記者彭健禮攝）

    時代力量苗栗縣長參選人宋國鼎與縣議員參選人葉忠倫、吳翌立、林志豪登記參選前，先前往苗栗市玉清宮，上疏文敬稟玉清宮關聖帝君「一心為民，清白參選」。（記者彭健禮攝）

    時代力量苗栗縣長參選人宋國鼎與縣議員參選人葉忠倫、吳翌立、林志豪登記參選前，先前往苗栗市玉清宮，上疏文敬稟玉清宮關聖帝君「一心為民，清白參選」。（記者彭健禮攝）

    時代力量苗栗縣長參選人宋國鼎與縣議員參選人葉忠倫、吳翌立、林志豪登記參選前，先前往苗栗市玉清宮，上疏文敬稟玉清宮關聖帝君「一心為民，清白參選」。（記者彭健禮攝）

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