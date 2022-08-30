張榮味插隊打特權疫苗案 雲檢以同住家人為由簽結

雲林縣長張麗善的胞兄、前雲林縣長張榮味去年被爆特權打疫苗案，雲林地檢署五月以無不法為由簽結，張麗善今天回應指，尊重司法調查，也希望大家以公正公平態度看待這件事。（記者黃淑莉攝）

2022/08/30 14:34

〔記者黃淑莉／雲林報導〕去年5、6月武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，疫苗一劑難求，前雲林縣長張榮味遭質疑特權打疫苗，雲林地檢署經過調查，以張榮味為胞妹、縣長張麗善的同住家人，符合衛福部規範疫苗接種對象為由，全案在今年5月簽結。

張榮味因林內焚化廠索賄案被判刑8年，去年5月31日假釋出獄，6月被爆特權打疫苗，引起外界爭議，雲林地檢署第一時間分案偵辦。

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雲林地檢署今天指出，承辦檢察官在調查過程，有發函衛生福利部、疾病管制署，詢問對於同住者之明確定義等事項，疾管署回覆疫情指揮中心自2021年5月3日起開放第一類至第三類實施對象之同住者均納入公費疫苗接種對象。

另為避免造成第一線醫事人員對該類對象身分認定困難，無另編造該等人員名冊，且未明確回覆對同住者的確切定義。

雲林地檢署表示，依疫情指揮中心公布的疫苗接種對象指引，張麗善為雲林縣府防疫指揮官，屬第二類，張榮味是張麗善的同住者並無不法因此簽結。

張麗善回應指出，她是地方防疫指揮官最重要是把防疫做好，保護鄉親的安全，司法是正義最後一道防線，透過司法單位調查認定還給我們公道，也希望外界不要再有橫生枝節抺黑造謠的舉動，以公平公正態度來看待這件事。

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