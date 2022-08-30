全國孝行獎首度納入長照 蘇貞昌：肯定孝行楷模長期盡孝

行政院長蘇貞昌（右二）、內政部長徐國勇（左一）30日出席111年全國孝行獎表揚典禮，頒獎並與獲獎者及其親友合影。（記者廖振輝攝）

2022/08/30 12:40

〔記者黃靖媗／台北報導〕內政部今日上午舉辦第40屆「全國孝行獎表揚典禮」，由內政部長徐國勇主持，行政院長蘇貞昌也親臨會場，嘉勉30位孝行楷模。徐國勇表示，把長照加入孝行獎後，就不會有「久病無孝子」的問題。蘇貞昌表示，他很羨慕在場的楷模們能夠盡孝，並分享自己過去照顧母親的故事，長輩能停留多久都是天在安排，子女可以行孝道的時間有限。

內政部指出，今年孝行楷模選拔標準，融入了孝道新思維，結合政府致力推行的長照政策，首度將選拔標準區分為「長期陪護組」、「扶助實現組」、「顯親傳孝組」、「同心協力組」，與「善用資源組」5個組別，總共選出30位孝行楷模，最年幼僅15歲，最年長為79歲高齡者。

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徐國勇表示，孝行獎不僅是對於孝行楷模的事蹟表達感謝，他更希望把這些感人的故事，推行到全國每個地方，讓全國民眾都了解，孝行是了不起的工作，更是每個人日常生活應當做的，孝行獎也因應社會型態的改變，在本屆加入了長照項目。

蘇貞昌表示，國家認真辦裡這場頒獎盛典，就是為了肯定並感謝孝行楷模們夜以繼日地長期盡孝，藉由這個盛典，讓全國的民眾看到孝行楷模的作為，希望全國都能夠孝行天下。

蘇貞昌也指出，總統蔡英文2016年就任以來，長照經費已從47億上升至600多億，明年更將提升至650億，長照據點也從700個到現在1萬1000個，接受長照服務的人也從10萬人，增加至40萬人，政府這樣編列預算，就是知道社會照顧很不簡單，現代社會大家都很忙，有時候雖然有心，但實在力所不及。

行政院長蘇貞昌（前排左三）、內政部長徐國勇（前排左二）30日出席111年全國孝行獎表揚典禮，頒獎並與孝行獎獲獎者合影比讚。（記者廖振輝攝）

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