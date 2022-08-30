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    再攻高端疫苗採購 國民黨轟「黑箱」是陳時中為炒作高端股價

    國民黨今日上午召開「高端內線在政府？鄭文燦新聞稿施壓放寬3+11，踹共！」記者會。（記者施曉光攝）

    國民黨今日上午召開「高端內線在政府？鄭文燦新聞稿施壓放寬3+11，踹共！」記者會。（記者施曉光攝）

    2022/08/30 11:01

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日上午召開「高端內線在政府？鄭文燦新聞稿施壓放寬3+11，踹共！」記者會，質疑過去擔任衛福部長的民進黨台北市長參選人陳時中與蔡政府，過去採取黑箱作業，刻意保護高端疫苗採購，背後原因就是與炒作高端股價案有關，而且此事已被金管會認證，6度將高端炒股案相關檢舉資料移送地檢署，但地檢署迄今是在睡覺嗎？到底是不能辦，還是不敢辦？

    國民黨文傳會副主委王鴻薇指出，陳時中把疫苗採購資訊以封存30年的方式處理，而且陳時中也已經自證己罪，當初立法院要求調資料時，還被要求必須隱藏相關資料，其中到底有何見不得人的秘密？不可思議！只有一種原因可以解釋，那就是陳時中與蔡政府意圖對高端疫苗採購採取黑箱作業，而且蔡政府在高端沒有做完3期實驗時，就花大錢向高端採購500萬劑，後來報廢數量高達200萬劑，讓納稅人損失17億元，而陳時中如此小心保護高端，當然與高端炒股有關。

    王鴻薇進一步指出，高端股價在所有關鍵時刻，都出現巨幅波動，因此，她懷疑蔡政府的疫苗政策與炒股有關，過去短短一年半時間當中，高端股價從28.5元漲到417元，增幅多達14倍，從一開始行政院長蘇貞昌說台灣沒有打疫苗迫切性，高端立刻下跌後，行政院又說將吃下國產疫苗的產能，讓高端股價上漲，當衛福部宣布台灣進入社區感染後，高端就開始大發國難財，蔡英文總統宣布地方政府不能自購疫苗，高端股票再繼續上漲，直到政府公布採購高端500萬劑疫苗合約後，高端股價就來到最高點，導致追股的小股民全被套牢。

    王鴻薇說，蔡政府黑箱作業就是為了高端炒股，而且此事已經金管會的認證，金管會把炒股涉案檢舉事證6度移送到地檢署，請問地檢署是在睡覺嗎？地檢署是不能辦，還是不敢辦？

    國民黨文傳會副主委、張善政競辦新媒體部總監練鴻慶表示，到目前為止，衛福部仍將疫苗採購過程列為密件，高端股價的利空、利多背後資訊也不公開，2020年到底是誰推掉了東洋公司代理的3000萬劑國外疫苗採購？原本3000萬劑疫苗台灣唾手可得，卻被衛福部推掉，才會導致初期疫苗不足，也才有後來的3級警戒，台灣死亡人數爆增。

    練鴻慶說，當初立法院通過2100億防疫預算，但民進黨只編115.5億元購買疫苗，防疫應該最重要，為何政府採購疫苗預算如此之少？陳時中應該向社會交待，當年衛福部是否為了確保對高端疫苗的需求，刻意打壓國際疫苗採購數量，讓台灣人不得不依賴高端疫苗，才會造成疫情不可收拾。

    國民黨桃園市議員參選人凌濤則說，桃園市長鄭文燦當初確實有參與放寬「3+11」會議，是建議中央政府放寬防疫規定的最大的元凶，如今始終不願承認，難道還要繼續欺騙民眾嗎？

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