多國政要密集訪台 專家：中共軍演反促成裴洛西訪台效應

美國聯邦眾議員加勒曼帝（John Garamendi），眾議員魯文索（Alan Lowenthal），眾議員貝耶（Don Beyer），以及眾議員羅德薇（Aumua Amata Coleman Radewagen）日前也搭乘軍機抵台訪問。（資料照，外交部提供）

2022/08/30 12:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院議長裴洛西日前訪台，後續又有多國政要接連訪台，美國共和黨籍參議員布蕾波恩（Marsha Blackburn）上週來訪更力挺台灣是獨立國家，外媒引述分析人士指出，若布蕾波恩的表態未來成為國際的主流聲音，中共的一個中國主張會越來越行不通，恐怕也會成為中共軍演促成「裴洛西訪台效應」的最大反效果。

據《美國之音中文網》報導，美國眾議院議長裴洛西訪台後，陸續又有其他外國政要率團出訪台灣，包含聖文森總理龔薩福（Ralph Gonsalves）、立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅（Agnė Vaiciukevičiūtė）、美國參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Edward J. Markey）、印第安納州共和黨州長印第安納州共和黨籍州長侯康安（Eric Holcomb）、日本國會跨黨派友台議員團體「日華議員懇談會」，以及美國參議員布蕾波恩等。

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針對各國政要密集訪台，美國紐約艾德菲大學文理學院院長王維正指出，這顯示西方民主國家對中國咄咄逼人的戰狼外交，以及將一個中國原則無限上綱的做法表達不滿，他也呼籲各國政要除了訪台，也應深化與台灣的經貿合作，才能有效帶動台灣實質的對外關係。

王維正指出，除了民主價值上的共同聲援，還包括在經濟上的合作、自由貿易協議或是投資協定，以及在軍事上的合作、安全上的合作等，才能夠把雙邊的關係緊密地靠牢。這也是中共真正最擔心的。

針對布蕾波恩力挺台灣是獨立國家，王維正也表示，布蕾波恩不見得是故意激怒中共，因為國際上早就默認台灣的「實質獨立」，特別是布蕾波恩來自立法部門，熟捻「台灣關係法」中將台灣視為外國政府或類似實體的法律適用。國際社會也普遍知道，台灣是事實上獨立的。目前國際社會可能比較會做的，是對待台灣為事實上獨立的一個國家，對「一個中國」的部分則會給所謂的「口惠」（lip service）。

報導提到，部分分析人士認為，如果布蕾波恩的表態未來成為國際的主流聲音，國際上都肯定台灣的獨立主權，未來中共的「一個中國」主張恐怕反而越來越行不通，這或許將是中共以軍演促成「裴洛西訪台效應」的最大反效果。

報導也引述台灣民意基金會在8月中發佈的民調，並指有高達53％的台灣受訪者表態支持獨立，比2018年底的35%大幅成長了18個百分點。分析人士稱，這恐怕是中共軍演的另一敗筆，適得其反地幫助凝聚了台灣人的獨立意識。

美國共和黨籍參議員布蕾波恩（圖左）近日來台訪問，她除了在訪台期間以「獨立國家」稱呼台灣，後續接受媒體訪問時也再次強調，台灣有自己的總統、軍隊及憲法，是個獨立國家。（資料照，總統府提供）

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