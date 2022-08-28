星期專論》裴洛西訪台之後的美台關係

美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台原本不足為奇，北京當局卻執意小題大做。這是因為習近平正圖謀打破慣例，第三度擔任中國政府和中國共產黨的最高領導人嗎？圖為AIT處長孫曉雅（左）、裴洛西（中）與總統蔡英文同框自拍。（翻攝美國在台協會臉書）

2022/08/28 05:30

◎楊甦棣（Stephen M. Young）

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，不僅在美國國內引發爭議，美國和中國也為此爆發衝突，導致我最喜歡的這個島國成為全世界媒體的頭條新聞。雖然這類訪問不乏先例，北京卻決定過度反應，大張旗鼓地在台灣周邊試射飛彈，掠過台灣上空。美國總統拜登派遣一艘航空母艦前往該地區，向中華人民共和國發出強烈訊號，亦即面對新一波威脅，美國會與我們的長期友邦和夥伴站在一起。國際媒體往往習慣於誇大事件的戲劇性，但裴洛西最終仍順利抵達台北，重申華盛頓對台灣的堅定友誼和支持。

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議長訪台非首例 北京執意小題大作

在裴洛西議長之後，麻薩諸塞州民主黨籍聯邦參議員馬基（Edward Markey）率領的第二個國會代表團，緊接著訪問台灣。這類交流歷史悠久，顯示國會的支持在強化台灣安全與促進台美關係方面，發揮至關重要的作用。此外，就在我寫這篇文章的時候，印第安納州共和黨籍州長侯康安（Eric Holcomb）正在亞洲訪問，行程也包括在台北會見蔡英文總統。

拜登總統和他的顧問群對此淡然處之，並為裴洛西議長的訪問行程提供必要的後勤支援，包括調派一架美國政府專機搭載裴洛西的代表團往返。美國空軍也奉命為這位美國政府第三號人物的行程護航。

裴洛西訪台原本不足為奇，北京當局卻執意小題大作。這是因為習近平正圖謀打破慣例，第三度擔任中國政府和中國共產黨的最高領導人嗎？北京是否認為這是對台北加倍施壓的大好機會？各種解讀不一而足，其中也不乏一些似是而非的謬論。

由於妄想成為繼毛澤東之後最有權勢的中國領導人，此刻的習近平無疑神經緊繃。他是否能夠如願，將在今年秋天召開的中共全國代表大會上揭曉。儘管習近平看似勝券在握，但由於中共及其核心領導階層的內部運作都是黑箱，沒有什麼事情是十拿九穩的。在此同時，中國的經濟已經不復以往的高速成長。中國也和同屬獨裁政權的俄羅斯加強關係，俄國總統普廷（Vladimir Putin）在幾個月前還訪問北京，獲得習近平的熱情接待。雖然莫斯科和北京都曾經試圖建立較為合理的繼承制度，對黨和國家領導人的任期加以限制，但習近平和普廷都追求終身統治的目標，他們都在努力鞏固自己的地位。

獨裁體制宮廷政變可能性 永不消失

公開反對普廷野心的聲音，似乎已經遭到全面壓制，但歷史經驗告訴我們，這種政權往往看起來很穩固，卻也可能隨時崩潰。宮廷政變的可能性永遠不會消失。局外人很難看穿克里姆林宮的黑箱運作。然而，令人好奇的是，在今年二月明目張膽地無端入侵烏克蘭，招致世界許多國家的強烈譴責之後，普廷是否還能牢牢掌握權力。西方的制裁不僅重創俄羅斯的經濟，也強化了北大西洋公約組織（NATO）和西方聯盟的抗俄陣營，將歐洲與美國緊密地團結在一起。

同樣地，習近平也企圖複製普廷的獨裁統治，勢必會讓一些十年前將他拱上權力顛峰的人感到詫異，為什麼他們沒有機會問鼎黨和國家的最高職位。畢竟，在毛澤東宰制中國政壇近半個世紀之後，鄧小平為最高領袖的任期設限，為中國的政治穩定做出重大貢獻。

在過去的五十年裡，我專注觀察中國和蘇聯／俄羅斯的政治發展，包括我曾經多次以外交官身分訪問俄羅斯／蘇聯、北京、香港和台灣，我對這些地方的動態很感興趣，密切關注它們對區域和全球的影響。即使目前普廷依然大權在握，但我們也不禁懷疑，普廷的重要支持者是否還能繼續忍受這位強人的好鬥性格。他輕啟戰端入侵烏克蘭這個主權國家，招致全世界一致譴責，並對俄羅斯的經濟實施嚴厲制裁。習近平能否成就其稱帝野心也大有問題，因為中國的經濟成長正在減緩，而且從日本到越南、印尼和澳洲等鄰國，都對習近平在國內外奉行的霸權主義愈來愈憂心忡忡。

面對北京咆哮 美兩大政黨同仇敵愾

裴洛西議長的台灣行雖然在某些圈子裡引發爭議，卻加強了美國對台北及其在東亞戰略地位的支持。這些受到高度矚目的國會代表團，強烈展現了美國對我們長期友邦的承諾。這是少數幾個民主黨與共和黨可以同心協力、並肩作戰的議題之一。面對北京當前的震怒咆哮，我並未發現這種同仇敵愾有絲毫鬆動的跡象。

總之，美國仍然堅定支持台灣，而且最近還加強與日本、南韓、菲律賓、越南和東南亞的區域夥伴關係。北京的霸凌只會進一步強化這種關係。就連印度也不願意與中國走得太近，畢竟中國在喜馬拉雅山脈的高海拔邊界地區無端滋事，已經在南亞挑動了民族主義情緒。

測試美挺台決心 習近平恐無好下場

台灣與這些東亞和東南亞夥伴的寧靜外交已經見效，如果中國試圖進一步欺凌和威脅這個島國，各國都不會再默不作聲。在我看來，在今天的民主台灣，對中國的疑慮似乎是所有政黨的共識。台北與南亞和東南亞國家發展靈活的經濟和政治關係，手法也很高明。

雖然北京當局劍拔弩張地試圖加以阻止，但裴洛西議長最終仍如願訪台，馬基參議員也接踵而至，讓我更加堅定地相信，美國政府的決策高層不會被中國嚇倒。對台灣的承諾獲得一致支持，不論下屆美國政府是由共和黨還是民主黨當家，力挺台灣的立場都不會動搖。北京當局應該戒慎恐懼，不要測試美國的決心，否則習近平和中共可能都不會有好下場。

（作者楊甦棣，二○○六年至○九年擔任美國在台協會台北辦事處處長，一○年至一三年擔任美國駐香港及澳門總領事。國際新聞中心陳泓達譯）

◎楊甦棣（Stephen M. Young）

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