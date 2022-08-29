台中登記首日 市長1人、市議員14人登記

台中登記首日，市長1人登記、市議員14人登記，蔡其昌搶得市長登記頭香。（圖：蔡其昌總部提供）

2022/08/29 19:27

〔記者蘇孟娟／台中報導〕九合一選舉11月26日投票，今起至9月2日受理候選人登記，台中市選委會統計，首日台中市長候選人有1人登記，由民進黨台中市長參選人蔡其昌拔得頭籌，至於市議員則有14人完成登記，包括尋求連任的無黨籍市議員陳清龍、國民黨籍劉士州、黃仁及民進黨籍張耀中等人均完成登記，另有10名新人也選在首日完成登記。

今日登記首日，市長選舉部份由蔡其昌在競選總部團隊陪同下完成登記。至於市議員部份，民眾黨南屯區市議員參選人洪鑫任為搶頭香，昨天就在支持者陪同下到選委會登記會場的豐樂公園夜宿，今日登記洪鑫任與競選團隊齊喊「市政螺絲掉滿地，南屯小洪來修理」展現團隊氣勢與必勝決心。

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洪鑫任表示，從南屯嶺東佇立的高壓電塔、台中幹線公車齊發獨漏南屯、被搞砸的豐樂公園跑酷運動場及南屯虐兒問題等，都是市政府的市政螺絲掉滿地的證明，他若能前進議會一定會監督讓市府上緊發條。

至於國民黨現任議員黃仁也在清晨4點多就前往排隊，8點整台中市選委會開始受理登記，黃仁在頭目和鄉親的簇擁下，完成台中市第15區平地原住民選舉區登記；代表國民黨參選第14選區的吳振嘉也在立法委員江啟臣等人陪同下完成登記；其餘各區里長部份首日已有146人完成登記。

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