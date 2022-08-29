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    九合一大選登記首日 桃市市長2人、議員18人登記

    年底九合一大選登記首日，桃園市長市長2人、議員18人登記。（記者鄭淑婷攝）

    年底九合一大選登記首日，桃園市長市長2人、議員18人登記。（記者鄭淑婷攝）

    2022/08/29 18:27

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕九合一大選受理登記參選首日，桃園市選委會統計，市長部分共有2人、市議員共有18人登記，市長由民進黨鄭運鵬搶先完成登記，另一人為60歲無黨籍游良福，但游未繳交150萬元保證金，未完成登記。

    市議員部分共18人登記，其中簡志偉尚待補件，同樣未完成登記，18人分別為第1選區國民黨黃婉如、無黨籍于北辰、國民黨陳美梅；第2選區時代力量陳葦澤；第3選區時代力量呂宇晟、民進黨蔡永芳；第4選區無黨籍林志評；第5選區民進黨游吾和；第7選區時代力量林佳瑋、國民黨梁為超、無黨籍簡維成；第8選區民進黨楊家俍；第10選區民進黨張肇良；第12選區民進黨郭蔡美英、國民黨吳進昌；第13選區民進黨林志強、國民黨陳姿伶；第14選區國民黨簡志偉。

    林志評為蘆竹區羊稠里長，他今天突在臉書宣布參選市議員，隨即就到選委會完成登記，他指出，20年前以29歲年紀當選蘆竹最年輕里長，4年後連續當選2屆鄉代，桃園市升格重回里長，前後深蹲基層20年，20年磨一劍的他，決定更上一層樓挑戰市議員。

    爭取連任的平鎮區議員楊家俍，由競選主委、議員莊玉輝陪同完成登記，莊玉輝已宣布不競選連任，楊家俍表示，過去與莊玉輝多次共同總質詢，爭取多項重大建設，莊玉輝也要他在連任後，能承接照顧農民、發展農業的工作，他也期盼未來能在莊玉輝指導下，接續推動各項農業政策。

    爭取連任的平鎮區議員楊家俍（左），由競選主委、議員莊玉輝陪同完成登記。（記者鄭淑婷翻攝）

    爭取連任的平鎮區議員楊家俍（左），由競選主委、議員莊玉輝陪同完成登記。（記者鄭淑婷翻攝）

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