太陽花學運世代林煒軒參選嘉市議員 議員戴瑋姍、黃守達陪同登記

民進黨嘉市議員參選人林煒軒（左一），今天下午由同黨新北市議員戴瑋姍（左三）與台中市議員黃守達（左二）陪同完成登記。（記者丁偉杰攝）

2022/08/29 17:23

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕太陽花學運世代、民進黨嘉義市議員參選人林煒軒今天下午由同黨新北市議員戴瑋姍與台中市議員黃守達陪同，到嘉市選委會完成登記。現場支持者喊出「林煒軒+1」，林煒軒宣告，要用青年的勇敢、創新，為嘉市爭取年輕的關鍵一席。

林煒軒說，他是嘉義在地囝仔，從求學到就業，與嘉義命運與共，也一直在最前線為社會公益發聲；學運世代投入地方選舉，代表著年輕，不只保有理想性，更需接地氣，他用行動證明，沒有背景的年輕人也能為嘉義做事。

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林煒軒認為，嘉市經濟要轉型，有兩件事亟需解決。第一，鐵路高架化後騰空用地的規劃，如何照顧周邊居民利益與城市發展。第二，政府在制度形塑、跨域整合時，如何解決青年就業、長幼照顧的問題。未來他會將青年與弱勢議題當成問政重點。

戴瑋姍說，她與林煒軒、黃守達都曾在立委吳思瑤辦公室服務過，對於社團經驗、選民服務，都有很扎實訓練；身為學姐，她推薦林煒軒年輕接棒、經驗傳承，能為地方注入新能量。

黃守達強調，民進黨是一個栽培新世代政黨，林煒軒和他一樣從學生自治、社會運動到擔任立委助理，身為學長，他相信林煒軒能將熱情轉換為執行力，是青年前進議會的「即戰力」。

民進黨嘉市議員參選人林煒軒（前排右三）完成登記，現場支持者喊出「林煒軒＋1」要把他送進議會。（記者丁偉杰攝）

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