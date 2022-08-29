黃秀芳橫掃南北彰市場 這「動作」搏感情

民進黨彰化縣長參選人黃秀芳彰化市場掃街，遇到賣馬薯的菜販，自然蹲下身拿起削刀削馬薯，熟練的動作，菜販大姊誇讚小時候有練過，真厲害。（記者張聰秋攝）

2022/08/29 16:53

〔記者張聰秋／彰化報導〕民進黨彰化縣長參選人黃秀芳起步雖晚，不過，近月來她天天橫掃南北彰的傳統市場與攤販互動時，自然又熟練做起小時候最常幫家人做的削荸薺（俗稱「馬薯」），不做作、不矯情，真性情跟鄉親搏感情。

出身線西鄉海邊農村家庭的黃秀芳，6個兄弟姐妹排行老四，父母務農，小時候生活苦，要幫家人去海邊抓環文蛤（俗稱「赤嘴」）變賣維生，拿縫針跟著媽媽一起縫雨傘布賺加工錢，到了夏天要幫忙修剪荔枝枝葉、剝殼去籽，冬天也沒得休息，要幫忙挖又削馬薯，常常削到手流血才敢停下來。

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沒有富二代和政二代光環加持，黃秀芳從小苦過來，做了很多要維持家計的事，大學畢業後曾到鞋廠擔任1年的業務助理，離職後再找工作，看到電視一則跑馬燈「省議員周清玉徵助理」，去應徵隔天就上班，但第一天8點出門直到半夜12點才回家，家人擔心叫她別再去了，第2天她照常上班，沒想到就此栽進政治圈，時間一晃27年過去。

黃秀芳從助理做起，轉換角色選議員，再戰立委，這次獲黨中央徵召選縣長，她以幼年養成挺過挫折壓力的韌性，拿出1天當3天用的拚勁，希望為鄉親貢獻更多的服務。

這個月她連跑南北彰市場拜票，在彰化市民權、南門市場時，遇到蹲在地上正在削馬薯的女菜販，她很自然彎下身也拿著馬薯削起來。攤商大姊看到黃秀芳自然熟練的削功，大聲誇讚她：「很厲害，真的會削，小時候真的有削過」，不過，當黃秀芳詢問：「我削得怎麼樣？」攤商大姊笑說：「這樣還不行啦！」率真的語言讓人莞爾一笑。

沒有富二代和政二代光環加持，黃秀芳從小苦過來，做了很多要維持家計的事，削馬薯很不好削，黃秀芳熟練的動作，讓菜販大姊大聲誇讚她：「很厲害，真的會削，小時候真的有削過」。（記者張聰秋攝）

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