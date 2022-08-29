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    登記參選屏東縣長 周春米帶8名孕爸孕媽同行：孕育屏東新希望

    民進黨屏東縣長參選人周春米完成參選登記。（記者葉永騫攝）

    民進黨屏東縣長參選人周春米完成參選登記。（記者葉永騫攝）

    2022/08/29 13:17

    〔記者葉永騫／屏東報導〕今天是選舉登記的首日，民進黨屏東縣長參選人周春米，在8位孕媽與孕爸的陪同下到屏東縣選委會登記參選屏東縣長，周春米期待，未來能夠延續潘孟安縣長的五星執政好成績，寫下歷史，成為屏東第一女縣長，帶領屏東向前，打造希望城市。

    周春米今天上午前往登記除了孕媽、孕爸陪同外，民進黨縣黨部主委羅平道、屏東市長參選人李清聖、縣議員參選人鍾明輝、何輝能、梁育慈也到場陪同，選定在上午9點45分完成登記，周春米說，選這個數字是當年在司法院受訓時，她的座號是18號，她也擔任溫馨扶輪社第18屆社長，2016年第一次擔任不分區立委時也正好是第18名，9點45分相加剛好等於18，她也笑稱18是她的幸運數字。

    周春米表示，邀請孕婦朋友陪同登記，是為了宣示打造一個充滿希望的屏東，孕育出屏東的新希望，也特別製作高鐵希望列車的手舉牌，代表大力爭取的高鐵南延將為帶來屏東進步，期許未來在她的執政下，透過五大核心產業：科技、農漁、觀光、綠能、長照，除了讓長者安居之外，也要讓青年回鄉，孩童快樂成長。

    周春米最後則高喊口號，「屏東向前，希望城市」，期待未來能夠延續潘孟安縣長的五星執政好成績，寫下歷史，成為屏東第一女縣長，帶領屏東向前，打造希望城市。

    民進黨屏東縣長參選人周春米完成參選登記。（記者葉永騫攝）

    民進黨屏東縣長參選人周春米完成參選登記。（記者葉永騫攝）

    民進黨屏東縣長參選人周春米完成參選登記。（記者葉永騫攝）

    民進黨屏東縣長參選人周春米完成參選登記。（記者葉永騫攝）

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