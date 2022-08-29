嘉市三合一選舉登記 基進2議員參選人搶頭香

台灣基進黨嘉市東區議員參選人翁渙瑤（左）與西區市議員參選人洪瑋庭（右）搶頭香，由黨主席陳奕齊（中）陪同完成登記。（記者丁偉杰攝）

2022/08/29 12:55

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕年底嘉義市三合一選舉登記首日，今天一早8時許，台灣基進黨嘉義市東區議員參選人翁渙瑤與西區市議員參選人洪瑋庭搶頭香，由黨主席陳奕齊陪同完成登記。翁渙瑤、洪瑋庭表示，兩人組成基進最強戰隊，誓言扮演優質、在野的本土監督力量，衝破地方政治高牆，進入議會改變僵化已久的政治結構。

陳奕齊說，台灣基進定位為最堅定、最本土的在野政黨，扮演「政治監工」角色，和以台灣為主體思考的友黨分進合擊，一起支撐起台灣民主屋頂；在地方政治場域，民主轉型須再深化，讓地方自治脫離人際關係、私人利益、家族派系的框架，​​台灣基進要從地方根基開始，為台灣砌上最堅實、穩固的護城磚。

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翁渙瑤說，台灣基進站在抗中保台第一線，為嘉義帶來堅持本土，為理念服務，不與家族派系同流的在野小黨，讓嘉市議會回歸政策、理念的良性競爭。

洪瑋庭表示，台灣基進的年輕人沒有政治家族背景，也沒有龐大資源奥援，常常有人說「你沒錢沒資源就不要出來選」，台灣基進就是要打破這樣的思維，讓大家知道政治是可以改變的，也希望可以鼓勵更多年輕人站出來，勇敢表達對政治的關心，透過專業能力讓本士治理達到更好品質。

台灣基進黨兩位嘉市議員參選人由團隊成員陪同完成登記。（記者丁偉杰攝）

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