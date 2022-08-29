朱立倫：「親美、友日、和陸」缺一不可 才能重獲人民支持

國民黨主席朱立倫今表示，國民黨要「親美、友日、和陸」三者缺一不可，才能重新獲得人民支持，雖然在美中對抗、區域危險的情況下很難，但國民黨身為在野黨，還是必須要做。（記者塗建榮攝）

2022/08/29 12:31

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席朱立倫今表示，國民黨要「親美、友日、和陸」三者缺一不可，才能重新獲得人民支持，雖然在美中對抗、區域危險的情況下很難，但國民黨身為在野黨，還是必須要做。

國民黨今舉行中評會，朱立倫出席並於致詞時表示，國民黨是有中心思想的政黨，立場就是捍衛中華民國，為了民主自由，維護區域的和平。

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朱立倫提到，國民黨是有歷史的政黨，從創黨總理孫中山到蔣公、蔣經國，到前總統李登輝執政時期，國民黨推動經濟發展也推動民主自由，台灣今天有民主自由是國民黨大家一起努力的成果，到前總統馬英九時，讓兩岸和平、區域穩定，也是國民黨的努力貢獻。

朱立倫指出，他會提到每位總統的階段，是因為不是一位領導人而已，而是國民黨全體同志努力的成果，不會忘記任何一個階段。

朱立倫強調，國民黨未來有很多挑戰，最大的挑戰是重新獲得人民支持。這1年來他不斷把國民黨路線走回捍衛中華民國，守護民主自由，維護區域和平，具體做法就是要「親美、友日、和陸」，三者缺一不可，大家會說，在美中對抗、區域危險的情況下能做到嗎？「我知道很難」，但還是必須要做。

朱立倫說，國民黨回到華府設立駐美代表處，不讓民進黨貼抹紅標籤﹔日本是我們的鄰居，不能陷於一部分歷史情節而反日、仇日，而是必須要知日、友日，這是基本態度﹔兩岸關係是重中之重，國民黨的黨章、黨綱說很清楚，兩岸必須溝通對話交流，不能對抗交惡，引起戰爭。

朱立倫表示，國民黨副主席夏立言是真正愛台灣，為台灣同胞做事情，而民進黨不斷抹黑攻擊，卻提不出任何一項能幫台灣同胞解決問題，國民黨在做卻被罵，但做對台灣好的事情，國民黨願意勇敢努力去做，「親美、友日、和陸」，國民黨會持續用民間力量來做。

在國民黨中評會上，則有中評委認為國民黨不能「反共」。中評委林松竹表示，美國總統拜登不尋求改變中國體制，就是不反共，因此國民黨也絕對不能反共。

林松竹還說，中共總書記習近平平易近人、溫和儒雅且和藹可親，是歷任中國大陸最高領導人中對台灣瞭解最深，關心最多的領導人。兩岸只能和平，絕對不能戰爭，如果發生戰爭，還能跑到哪裡去，只能通通去跳海。

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