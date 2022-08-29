搶頭香登記參選！宣示贏回台中 蔡其昌：市政推進迫不及待

蔡其昌宣示年底要跟市民一起贏回台中。（記者許國楨攝）

2022/08/29 11:21

〔記者許國楨／台中報導〕民進黨台中市長參選人蔡其昌，選在今天開放登記的首日前往台中市選委會登記參選，搶頭香展現行動派衝勁，營造「進步顧台中，團結拚勝選」的團隊氣勢，蔡也宣示年底要跟市民一起贏回台中，打造台中成為生活首都。

蔡其昌競總主委蘇嘉全今帶領競選團隊總幹事張廖萬堅、何欣純，總督導黃國書、莊競程、林靜儀、洪慈庸、青年後援會長陳柏惟以及民進黨籍市議員候選人等陪同蔡其昌登記參選，蘇表示，其昌第一天就來登記，表示他對這一次市長選舉勢在必得，特別拜託大台中市民，我們需要一個有行動力、有魄力的市長，而蔡其昌絕對是不二人選，希望台中在11月26日選後能做出改變，讓有行動力、有魄力的行動派蔡其昌有機會來為市民服務。

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蔡其昌表示，選在第一天就登記參選，透過行動告訴台中市民，市政不能再等待了，台中市政的改革跟推進，必須用迫不及待的視野、角度、方法來推進，我們給了盧市長也等待了四年的時間，然台中這個城市沒有願景，市長沒有辦法用行動展現出對這個城市的大規劃、大魄力、大建設。

尤其市政推動是一棒接一棒，前一棒特別弱的時候，下一棒就必須要承擔起上一棒落後的部分，否則城市競爭當中，台中只會越來越退步、不斷的被追趕，像高雄市在陳其邁市長主政下，捷運黃線建設快速超越台中藍線，原先遠遠落後的，現在已經超越我們，城市的競爭就是這麼殘酷，所以他代表的意義是要急起直追，要用行動力帶給這座城市更多的大建設、大未來。

在接下來的日子，我們會用雙腳，走遍台中的每一寸土地，告訴每一位台中的市民，城市的未來在哪裡，台中這座城市需要更多的擘化、建設，才能成為國際級大都市，台中市民朋友值得被更好的對待，「打造台中成為生活首都」是我們未來九十所要傳達的宗旨，有信心帶領34位議員在接下來的日子裡努力奔走，把台中的願景告訴每一個市民朋友，也有信心讓議員全壘打，帶領大家贏回台中。

蔡其昌完成登記參選。（記者許國楨攝）

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