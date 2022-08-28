陳其邁真的送超辣鹹酥雞？柯文哲：他有送我一盒
2022/08/28 22:25
首次上稿 21:24
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更新時間 22:25
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〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁今出席2022全國鹹酥雞嘉年華時，公開宣稱會把一包最辣的鹹酥雞帶給台北市長柯文哲！柯文哲今晚證實：「他有送我一盒啦，會帶回台北吃」。
2022全國鹹酥雞嘉年華昨、今連續兩天，在高雄大遠百廣場舉行，粗估吸引逾7萬人次參與，反應相當熱絡。
陳其邁今下午走訪現場，除向攤商、民眾致意，也跟活動代言人、鹹酥雞女神張文綺一起體驗油炸鹹酥雞，還示範調味；他拿著辣粉罐時相當興奮，不停為手中剛炸好的鹹酥雞加辣，還笑說等一下「這包就包給柯市長吃」。
由於鹹酥雞會場與柯文哲今在高雄簽書會屬於同個場地，陳其邁跟柯文哲卻沒有碰面，外界以為兩人今天可能不會同框，陳其邁的加辣鹹酥雞也不確定能否送出，不料兩人卻在下一個行程遭遇。
柯文哲今晚安排與議員參選人在瑞豐夜市拜票，沿途獲得不少鼓勵，也有許多民眾爭取跟柯文哲合影；他在行進途中面對媒體追問是否收到陳其邁的鹹酥雞時，證實說「他有送我一盒啦，會帶回台北吃」，確認陳其邁說到做到，最辣那一包真的給了柯市長。