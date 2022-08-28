烏克蘭國會成立友台小組 外媒爆中國施壓阻擾

台灣民眾 3月 13 日在台北舉行集會，抗議俄羅斯侵略烏克蘭。（法新社）

2022/08/28 21:00

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭國會（最高拉達）8月17日成立跨黨派15人友台小組，由外交委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）領軍，盼與台灣發展經濟、文化、人道救援及其他領域的雙邊關係。外媒報導，北京出手施壓力阻台烏友好，烏克蘭和中國之間正醞釀一場外交風暴！有15名國會議員表達希望成立跨黨派友台小組。

美國《新聞週刊》（Newsweek）報導，據烏國資深國會議員透露，中國由駐烏克蘭大使范顯榮帶頭進行了反擊，對新成立的友台小組施加外交壓力，中國外交部也向駐北京的烏克蘭外交官提出抗議。

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梅列日科告訴《新聞週刊》， 北京在過去一週向烏克蘭大使館提出了交涉，這是中國「試圖決定外國國會應該做什麼事」的案例。

梅列日科與總統澤倫斯基同屬執政黨「人民公僕黨」（Servant of the People ），他透露，友台小組成立前夕，中國駐烏大使范顯榮試圖與他聯繫，但被他拒絕。

梅列日科表示，在友台小組公開後，范向人民公僕黨幾位高級幹部抱怨。「幸運的是，這些人沒對我施壓。」

另一位不願透露姓名的烏國國會資深議員證實，范顯榮打電話給許多烏國國會議員，關切成立友台小組事宜。

烏克蘭國會議員索夫桑（Inna Sovsun）曾在推特貼台烏兩國國旗，感謝台灣人與蔡英文總統力挺烏克蘭。她盼國會友小組成為雙邊議員於官方層級合作的橋樑，或許終能促成烏克蘭在台設處。

她告訴《新聞週刊》，中國擔心烏克蘭對俄羅斯的防禦，可能會成為台灣抵抗中國的典範。

她說，「烏克蘭和台灣之間存在這種共性，我認為這是中國人最害怕的……烏克蘭和台灣在人們的意識中如此緊密地聯繫在一起，這兩個小國正在與殖民主義作鬥爭。」

索夫桑直指，她看不到中國幫助烏克蘭的潛力，烏克蘭對中國的要求，只不過是希望他們不要幫助俄羅斯。

報導中稱，鑑於總統在基輔國際對外關係的中心地位，尚不清楚烏克蘭國會如此重大舉措，是否需要澤倫斯基辦公室的批准。

梅列日科解釋說：「這是我的決定，也是我的風險。（總統）辦公室對此類問題相當謹慎，但我相信國會外交可以更加直率。」

烏克蘭國會議員、友台小組成員索夫桑（Inna Sovsun）感謝台灣人民和蔡英文總統。（圖截取自Inna Sovsun臉書）

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