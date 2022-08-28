日本自衛隊4退將出書 談「台灣有事即日本有事」

東海大學副教授陳永峰28日分享4位日本退將合著的「台灣有事：日本眼中的台灣地緣重要性角色」新書。（記者叢昌瑾攝）

2022/08/28 19:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕4位日本陸海空自衛隊退役的將領合作撰寫《台灣有事與日本安全保障》一書，從美中關係、印太戰略的視角，分析台灣在地緣政治上的重要性；該書主張立刻修憲、制定對抗威脅型戰略、以及強調台灣與日本的防衛是生命共同體等，反映日本軍官眼中的台灣，相關倡議也和日本前首相安倍晉三相呼應。東海大學日本區域研究中心主任陳永峰認為，此書也顯示一種心理「若不把台灣當作前線，日本就非得變成前線」，而只有台灣有事，才能檢驗美國的可能作為。

燎原出版社今年6月將2020年日本出版的《台灣有事與日本安全保障》一書翻譯為中文出版，台版書名為《台灣有事：日本眼中的台灣地緣重要性角色》。該書由日本前陸上自衛隊中將渡部悅和、前航空自衛隊中將尾上定正和小野田治、前海上自衛隊中將矢野一樹4人，於2019年合作撰寫，隔年出版。燎原出版社今邀請陳永峰舉辦新書分享會。

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陳永峰指出，此書在令和元年（2019年）撰寫，顯示「台灣有事、日本有事」這個概念在日本存在已有段時間，日本前首相安倍晉三2021年在連線台灣的演講中提出，更進一步引起大家的注意。陳指出，4位作者都是軍事前線服役經歷豐富的日本中將，在書中提出他們的觀察。他們認為台灣對中國銳實力的抵抗力不足，而維持台海穩定是日本國家利益問題，應明確傳達日本立場，且若日美同盟能具體提供協助，更有助於提升台灣的抵抗能力。

此書分為6個章節，分別是：美中競爭與中國國安戰略；美國的國安戰略；朝鮮半島局勢；台灣重要性與日俱增；情境模擬：第四次台海危機；思考日本的國安問題。陳永峰打趣說，後三章對台灣讀者是較為重要的。作者群在第六章中直言，從日本的國家安全面來看，美日共通的印太戰略中，台灣地位相當重要。這個戰略重視的是美國與第一島鏈上諸國的密切合作，藉由強化這個合作關係，才能對抗中國的一帶一路戰略。

陳永峰也分析提到，他認為此書顯示一種心理：「若不把台灣當作前線，日本就非得變成前線」。書中指出，日本的戰略忽略了台灣，但「發生在台海的衝突，就像是日美同盟的試金石」。陳說，台灣有事就是日本有事，這與美中力量消長有關，背後也有日美同盟的思考，因為只有台灣有事才有辦法檢驗「美國人到底會幹嘛」。

該書並主張應該立刻修改日本憲法第九條，「這是危害日本國家安全的萬惡根源」，日本並應該承認「平時的自衛權」。這在國際慣例上是理所當然的權利，且現今許多灰色地帶事態，單靠警察權很難處理，若能承認「平時的自衛權」，就能夠找到應對的辦法。該書也建議制定對抗威脅型戰略，與美國的戰略確實整合，建構攻擊敵方基地的能力，從專守防衛變更為積極防衛，例如擁有航空母艦和核動力潛艦等，並應制定間諜防治法和充實諜報機關。

陳永峰認為，其實現階段是台灣最有事的部分，但台灣只能面對，台灣主體性都是別人給的，我們也沒有辦法，只能壯大自己、踩穩腳步。對於社會氛圍，陳永峰也說，不用太強調「愛台灣」，太強調這件事反會讓社會變焦燥，但要知道自己有什麼，台灣有能力應對。

燎原出版社翻譯出版的「台灣有事：日本眼中的台灣地緣重要性角色」新書，由四位日本退伍將領合著，出版社28日邀請東海副教授陳永峰分享。（記者叢昌瑾攝）

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