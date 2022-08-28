力拚3席全上！吳為杰參選彰化縣議員 民進黨民代串聯力挺

民進黨彰化縣長參選人黃秀芳（前排左2）拉著吳為杰（前排右2）的手齊喊「三席全上」。（記者陳冠備攝）

2022/08/28 19:41

〔記者陳冠備／彰化報導〕2022年地方公職選舉進入倒數90天，彰化縣縣議員第四選區民進黨參選人吳為杰首度代表綠營參選，27日率先成立競選總部，展現初生之犢不畏虎態度；民進黨彰化縣長參選人黃秀芳、立委王定宇、林靜儀、林楚茵等人前來力挺。前彰化縣長翁金珠表示，民進黨在第四選區有三席實力，這次也採精兵策略，將力拚三席全上。

縣議員第4選區（員林、大村、永靖）應選8席，是南彰化人口最多的選區，不過，這次民進黨只提名3人，除了現任2席的張欣倩與賴澤民，還提名擁有金融與法律專長吳為杰，希望力拼第三席，為吸引選民目光，吳為杰率先宣布成立競選總部，從一早就開始造勢，其中台北市議員阮昭雄也回到故鄉彰化，為吳為杰輔選站台，希望爭取鄉親支持，並與名嘴張宇韶等人陪同車隊掃街。

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阮昭雄表示，回到故鄉彰化，為政壇新人吳為杰掃街輔選，感觸特別深，很高興看見青年返鄉參選，，因為青年參政是民進黨的核心價值，所以即時烈日當空，他也要盡力幫他掃街，相信堅持到底的精神，一定能打動更多鄉親！

這場競選總部成立大會吸引近300人到場，立委王定宇、林靜儀、林楚茵，台北市議員阮昭雄、新北市議員何博文以及新竹市議員李妍慧等人也致贈一支球棒給吳為杰，盼其能揮出全壘打，三席全上。

吳為杰表示，他北漂多年，希望未來彰化的年輕人不用為了生活而到外地離鄉背井，因此希望能加入縣議會工作，監督縣政，讓地方發展更進步，他身為沒有背景、沒有選戰經驗的新人，他以第一個成立競選總部為期許，展現為民服務跑第一的初衷與熱誠。

立委王定宇、林靜儀、林楚茵，台北市議員阮昭雄、新北市議員何博文以及新竹市議員李妍慧等人也致贈一支球棒給吳為杰，盼其能揮出全壘打，三席全上。（吳為杰總部提供）

離選戰還有90天，彰化縣縣議員第四選區民進黨參選人吳為杰（左2）率先成立競選總部。（記者陳冠備攝）

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