鹹酥雞嘉年華演餵食秀 陳其邁猛加辣：這包給「柯市長」

高雄市長陳其邁今天在鹹酥雞嘉年華示範撒辣粉，旁邊的「鹹酥雞女神」張文綺也看得目瞪口呆。（圖擷取自陳其邁臉書）

2022/08/28 19:10

〔記者王榮祥／高雄報導〕2022全國鹹酥雞嘉年華昨、今連續兩天，在高雄大遠百造成轟動，兩天匯集近百攤店較量，估算超過逾7萬人次造訪，高雄市長陳其邁今也到場學炸雞、還上演餵食秀，他搖著辣粉罐開心喊說「加辣、加辣，這包包起來給柯市長」。

高雄去年首度推出高雄鹹酥雞嘉年華、反應相當熱絡，今年擴大辦理、邀請北中南名攤齊聚，結果人潮更加洶湧，估算兩天吸引約7萬人次。

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陳其邁愛吃鹹酥雞，今也化身鹹酥雞達人到場，與活動代言人、鹹酥雞女神張文綺聯袂推廣高雄國民美食，兩人先一起體驗油炸鹹酥雞，並示範調味。

高雄市議員陳慧文臉書貼文：

陳其邁拿起辣粉罐笑說，「買鹹酥雞就要自己去買」，看著店家搖罐子很療癒，他還不停喊著「加辣、加辣」，手中那份鹹酥雞立刻翻紅，最後還說「這包包起來、等一下送去給柯市長」。

高雄市觀光局長周玲妏表示，這次除現場有民眾投票外，也邀請美食專家徐天麟、高雄餐旅大學中餐廚藝系教授陳正忠、高雄圓山飯店廚師葉宗奇和大遠百店長黃友誠經理組成堅強的美食評審團，針對美味、外觀型態、獨特性、物超所值、衛生等項目評比，最終選出人氣好味獎、特色風味獎、專家推薦獎、超級人氣王店家等獎項，非常感謝全台各縣市及本市鹹酥雞業者的共襄盛舉，讓現場的民眾能吃遍全台知名各式口味的鹹酥雞。

陳其邁臉書貼文：

今下午一場大雨，澆不熄鹹酥雞嘉年華人氣。（記者王榮祥攝）

高雄市長陳其邁今天在鹹酥雞嘉年華演「餵食秀」，當眾餵市議員陳慧文（左）示範「吃雞」。（圖擷取自陳慧文臉書）

多位議員、議員參選人出席全國鹹酥雞嘉年華，體驗爆炸人氣與美食。（記者王榮祥攝）

全國鹹酥雞嘉年華造成轟動，兩天估算超過七萬人次。（記者王榮祥攝）

陳其邁走訪高雄店家，感業大家一起促銷高雄國民美食。（記者王榮祥攝）

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