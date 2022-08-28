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    首頁　>　政治

    瓜地馬拉外長明率團訪台 將拜會外交部、陸委會

    外交部長吳釗燮2月時曾與瓜地馬拉外長步卡羅（Mario Bucaro）通話，雙方就強化兩國邦誼及友好合作、台灣國際參與等議題深入交換意見。布卡羅明起訪台。（圖取自瓜地馬拉外交部推特）

    外交部長吳釗燮2月時曾與瓜地馬拉外長步卡羅（Mario Bucaro）通話，雙方就強化兩國邦誼及友好合作、台灣國際參與等議題深入交換意見。布卡羅明起訪台。（圖取自瓜地馬拉外交部推特）

    2022/08/28 16:59

    〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部今天（28日）宣布，中美洲友邦瓜地馬拉外交部長步卡羅（Mario Búcaro）應我國政府邀請，訂於8月29日至9月2日率團訪台，外交部表達誠摯歡迎。吳釗燮今年2月曾和當時剛就任不久的布卡羅通話，並互邀擇期訪問。

    外交部說明，此行是步卡羅外長首次訪台，訪問期間將晉見蔡英文總統，拜會外交部長吳釗燮，共同簽署「中華民國（台灣）與瓜地馬拉共和國外交人員訓練及交流合作協定」並相互贈勳，另接受外長款宴歡迎。

    外交部也提到，布卡羅訪團成員也將拜會陸委會、國際合作發展基金會及中華民國對外貿易發展協會，並參訪外交部外交及國際事務學院、國防大學，高雄軟體園區、故宮博物院等文經設施。

    步卡羅曾任瓜地馬拉聖保羅大學法學院院長、瓜地馬拉駐以色列大使、駐墨西哥大使、拉丁美洲及加勒比海禁止核武器組織（OPANAL）瓜國代表等重要職務，今年2月就任外長後，致力提升瓜地馬拉國際地位，並積極深化台瓜兩國合作關係。

    外交部重申，我國與瓜地馬拉共享民主、自由及人權等普世價值，邦誼穩固友好；兩國長期以來在醫療衛生、經貿、技術合作、教育文化及基礎建設等領域合作交流密切，成果豐碩。

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