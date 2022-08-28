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    不滿鴨母港溝遭批 新北水利局回嗆林佳龍治水空話

    藍色部分為改變的勇氣整治完成段。（新北市水利局提供）

    藍色部分為改變的勇氣整治完成段。（新北市水利局提供）

    2022/08/28 11:38

    〔記者邱書昱／新北報導〕針對民進黨新北市長參選人林佳龍批評，新北市水利局長宋德仁表示，蘆洲鴨母港溝因萬福橋上游三重段為都市計畫，屬加蓋的道路用地，所以從台北縣時期就是以整治下游渠段為目標，唯有新北市長侯友宜才積極處理。宋德仁也酸林佳龍提出的四大治水內容空洞、不知所云，呼籲不要講空話，拿出具體的政策。

    宋德仁指出，鴨母港溝上游三重段，二十多年來髒亂惡臭，居民飽受困擾，歷任無人願意處理，去年侯友宜視察萬福橋下游段整治成果，因整治成效顯著，加上三重區里長陳情，所以加碼整治，要求水利局排除萬難改善鴨母港溝上游仍有渠道坡度不平、排水不順及惡臭等多年沉痾問題。

    他說，水利局立即針對多年沈痾的鴨母港溝三重段爭取預算，並開始規劃、設計、施工至今已接近一年，預計今年9月底完工，施工團隊為解決上游民眾困擾努力不懈，何來「民代於今年8月25日發現，水利局才承諾施作」的說法，此舉完全扭曲事實。

    針對林佳龍批評全新北看不到一條全流域整治，宋德仁也回擊，新北的六水治理策略就是全流域治理，包含「水安全、水清淨、水滲透、水生態、水育樂、水文化」，其中3年改善13行政區50處沉痾積淹水點，4年即將完成污水接管25萬戶等建設，實實在在的數據，成效大家都看得見。

    他說，全流域治理不是口號，而是需要真材實料拿出具體的政策方針，林佳龍所提的4大重點，新北市府的六水策略都已包含，而且做得更多，另外兩水林佳龍如果不懂，歡迎來取經學習。

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