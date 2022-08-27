時力左楠議員參選人鄭侑青競總今成立 高雄6參選人聯合造勢

時力左楠議員參選人鄭侑青競總今成立，高雄六參選人聯合造勢。（記者王榮祥翻攝）

2022/08/27 23:13

〔記者王榮祥／高雄報導〕時代力量高雄第四選區（左營、楠梓）議員參選人鄭侑青競選總部今成立，連同鄭侑青在內、時力在高雄6位議員參選人總動員聯合造勢，倡議鄭侑青三大政見主軸，並誓言翻轉藍綠僵化板塊、打造更優質的政治生態。

鄭侑青以交通零阻礙、銀髮零煩惱、青年零負擔三大主軸做為參選政見：改善道路交通，提升大眾安全；提升長照據點與公共托育的質與量，讓長幼得到更好的照護；發展地方觀光；推廣城市行銷等都是鄭侑青關注的重點。

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除了鄭侑青與現任高市議員林于凱，時代力量這次推派參選高市議員的黃思學、湯茹婷、顧崇德、張雨柔等4位參選人，今也現身鄭侑青的主場，並現場簽署「交通零阻礙」、「行人有路走」、「道安要體檢」、「標線正常化」、「公車應普及」、「應車向分流」等6項交通政見，承諾給高雄市民更安全的用路環境，並誓言翻轉藍綠僵化的政治版圖，為議會帶來新氣象。

開幕活動現場展出用廢玻璃製成的藝術品，未來將在競選總部設置回收站點，蒐集民眾不用的廢玻璃，再交由在地藝術家製成全新展示品；鄭侑青期望將競總打造成推廣循環經濟與地方創生的基地，讓更多創新思維落地成真，驅動左營、楠梓的發展。

鄭侑青同時表示，她與其他參選人都不是政二代，也不是富二代，雖沒有資源，但也沒有包袱，可以強力監督市政，為市民把關，也能全心全意為市民服務，成為高雄市民真正的代言人，延續時代力量改革能量，懇請大家支持時代力量推出的優質參選人。

時力左楠議員參選人鄭侑青競總今成立，高雄六參選人聯合造勢。（記者王榮祥翻攝）

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