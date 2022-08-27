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    彭明敏基金會董事長張慶惠告別式 9月10日舉行

    彭明敏基金會董事長張慶惠告別式將於9月10日舉行。（圖取自彭明敏基金會臉書）

    彭明敏基金會董事長張慶惠告別式將於9月10日舉行。（圖取自彭明敏基金會臉書）

    2022/08/27 15:10

    〔記者李欣芳／台北報導〕1964年與台獨運動先驅彭明敏發表台灣自救宣言的魏廷朝，其妻、彭明敏文教基金會董事長張慶惠8月19日辭世，享年80歲。彭明敏基金會公告張慶惠的告別式訂於9月10日上午10時桃園市中壢區培英路232號通天殯儀館金龍廳舉行，目前設靈於通天殯儀館御蓮舫9號。

    彭明敏基金會指出，在台灣的悲情歷史上，無疑的，大魏魏廷朝已為這塊土地下了註腳，但他的妻子張慶惠、當年中壢老街上蓬萊冰果店的女兒，則用堅忍與執著，示範了台灣女人的精神。張慶惠曾擔任民進黨不分區立委，民進黨中央黨部客家部主任、晚年擔任彭明敏文教基金會董事長。婦幼安全議題、婦女組織、客家推廣、轉型正義，她都義不容辭參與，都可以看見她認真的身影。

    基金會表示，台灣母親、客家女性典範張慶惠，在今年8月19日因胰臟癌病逝於台大醫院，享年80歲。魏廷朝與張慶惠，這對為台灣民主承擔苦難而又從未放棄的夫妻，是台灣客家人硬頸精神的實現者，更是台灣民主運動的人格者。如今，他們人生中動人的篇章，也劃下一個令我們感念不已的句號，希望她在天上守護著台灣人民。

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