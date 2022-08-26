矢板明夫：習近平「表演」只是給自己壯膽

日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫認為，習近平一連串的「表演」，只不過是給自己壯膽而已，「大家不要被那些煽動不安的統派媒體欺騙了。」（資料照）

2022/08/26 23:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年來頻繁對台灣文攻武嚇，由其在美國眾議院議長裴洛西訪台之後更是明目張膽。對此，日媒《產經新聞》台北支局長矢板明夫認為，習近平一連串的「表演」，只不過是給自己壯膽而已，「大家不要被那些煽動不安的統派媒體欺騙了。」

矢板明夫今天（26日）在臉書貼文表示，台灣行政院提出，明年的國防預算為5863億元，比今年成長13.9%，占GDP比率約為2.4％，這是一個非常重要的決定，向對岸表示了絕不屈服於軍事壓力的堅定意志，也向國際社會表明了捍衛主權和民主的決心。

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矢板明夫指出，台灣上一任國民黨政權，事實上廢除了兵役制，也不積極向國外購買武器；相反地，卻積極推動和對岸的經濟一體化，這給國際社會留下一個印象：台灣好像已經放棄抵抗，「但是，對岸從來沒有放棄過武力攻台的準備，致使海峽兩岸軍事實力的差距越來越大。」

矢板明夫認為，台灣現在大幅增加國防預算，亡羊補牢，猶時未晚，「不僅僅是台灣，包括美國、日本、歐洲各國，今後幾年都將積極加強軍備。世界已經進入多事之秋，每個國家都不想成為任人宰割的羔羊。」

矢板明夫說，烏俄戰爭給大家很多經驗跟教訓，「現在的戰爭，重要的不是士兵的多寡，而是武器的精良、民眾的抵抗意志。台灣沒有領土擴張的野心，沒必要製造大型軍艦或遠程攻擊武器，只要把防守做好就可以。可以考慮多研發一些不對稱戰爭的武器，例如高性能的無人機、反坦克飛彈等武器，絕對有用。」

矢板明夫提到，昨天前聯電董事長曹興誠宣布，重新申請中華民國國籍，要和大家同島一命，捍衛台灣的民主和自由，「我認為，能讓侵略者感到恐慌的，正是這種精神。」

至於有一些藍營人士質疑「矢板明夫會在兩岸開戰之際躲回日本」，他則回應道：「這一點他們是真的說錯了。作為一個記者，如果在赴任地碰到戰爭，我一定會在最前線，把侵略者的醜陋形象，告知全世界。」

不過，矢板明夫也請大家放心，「按照我多年觀察習近平的經驗，他的一連串表演，只是為了給自己壯膽而已。大家不要被那些煽動不安的統派媒體欺騙了。」

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