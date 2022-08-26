美參議員來訪之際 中國35軍機8軍艦擾台 18架次越台海中線

國防部今天發布中國解放軍動態，有18架次軍機越過台海中線。（國防部提供）

2022/08/26 21:37

〔記者吳書緯／台北報導〕美國共和黨籍聯邦參議員布蕾波恩昨搭乘美軍軍機抵台展開三天訪台行程，中國解放軍今派出大批軍機、軍艦襲擾台灣周邊海空域。國防部今晚指出，截至今天傍晚5點，偵獲中共派出35架次軍機、8艘次軍艦持續在台海周邊活動，其中踰越海峽中線及其延伸線進入西南空域18架次；國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

布蕾波恩（Marsha Blackburn）今天上午赴總統府晉見總統蔡英文，下午赴外交部外交學院發表演說，指出面對威權主義的勃興，要不迎戰要不屈服，對她而言這不存在「中間立場」，但國際間多年來卻不斷試圖找出這樣的作法，正是此舉壯大了中共，並將台灣帶到戰爭的邊緣；而她之所以來台，也正是因為她相信，這場仗「我們會贏」。

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國防部今晚在官網發布「8月26日臺海周邊空域空情動態」新聞稿，揭露今日襲擾共軍機艦的確切數字。根據國防部公布資訊，踰越海峽中線及延伸線的中國軍機共有18架次，分別為8架次「蘇愷30」戰機、3架次「殲11」戰機自台灣海峽北段越過台海中線，4架次「殲16」戰機則是由台灣海峽中線南段越過台海中線。

另有3架次「殲10」戰機則是自海峽中線延伸線進入台灣西南空域，再依相似路線飛返中國內陸。

針對中國軍機襲擾我國防空識別區，空軍司令部指出，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

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