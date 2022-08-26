松田康博促開放國境 以利各國友人更瞭解台灣

外交部長吳釗燮（中）今（26）日下午接見日本東京大學「兩岸關係研究小組」召集人松田康博教授（左2）、國防安全研究院駐研學者加藤洋一（右2），以及東京大學特任研究員黃偉修（左1）。右1為台灣日本關係協會秘書長周學佑。（外交部提供）

2022/08/26 22:14

〔記者楊丞彧／台北報導〕外交部今（26）日表示，外交部長吳釗燮今天下午接見日本東京大學「兩岸關係研究小組」召集人松田康博教授、國防安全研究院駐研學者加藤洋一，以及東京大學特任研究員黃偉修，雙方就烏俄戰爭、台灣外交處境、台日關係現況等議題深入交換意見。

吳釗燮表示，松田教授及研究小組成員長期關注台灣政治及兩岸關係議題，並透過研究成果向日本各界提供台灣政經情勢、兩岸關係及區域安全等相關資訊與分析，是日本傳遞台日及兩岸關係的重要平台。

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吳釗燮指出，在台灣面臨來自中國無理打壓與恫嚇之下，各國友人無畏威脅陸續造訪台灣，令人深感鼓舞。烏俄戰爭中，烏克蘭向世界各國展現保家衛國的決心，給予我國重要啟發，我國將持續堅守民主自由體制，並致力維護區域和平穩定。

吳釗燮另強調，為因應中國在台灣周邊頻繁進行軍事演習等挑釁行動，我國有必要與其他理念相近的友好國家建立積極有效的溝通管道，因此期待包括學術界在內的日本各界人士能夠集思廣益，共謀對策，以因應區域情勢變化。

松田康博表示，烏俄戰爭及中國對台軍演使各國重新認識台灣重要性，盼台灣進一步開放國境，緩解境管措施，便利世界各國友台人士訪台，藉以深入瞭解台灣，相信將更有助於國際社會形成友台氛圍。

外交部表示，東京大學「兩岸關係研究小組」是日本學術界唯一針對台灣進行研究的跨校際、跨領域學術研究單位，成員均為日本國內對台灣政治、兩岸關係、東亞國際政治具有權威及代表性的重要學者，此次訪台將有助日本更深入瞭解威權主義對區域安全的威脅，以及台灣堅守自由民主價值的努力。

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