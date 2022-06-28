民進黨選對會6/28召開 擬討論台北、新北、嘉義市長提名

民進黨22日中執會後召開記者會，黨主席蔡英文（右三）宣布提名蔡適應（右二）競選基隆市長、林智堅（螢幕中）參選桃園市長、沈慧虹（右四）挑戰新竹市長。現任基隆市長林右昌（右一）、桃園市長鄭文燦（右五）到場力挺。 （資料照，記者劉信德攝）

2022/06/28 00:08

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨展開非執政縣市提名布局，今晚（28日）6時將召開選對會討論嘉義市等縣市長提名布局；其餘尚未提名縣市，包含重中之重的雙北，可能也會納入討論。

黨政人士指出，經民進黨主席蔡英文親自協調，嘉義市長人選朝徵召李俊俋的方向推進，可能近期就會召開選對會拍板；新竹縣長方面，預計與無黨籍竹北市長何淦銘合作，採取不提名的合作模式或延攬何入黨並徵召。

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不過，目前尚未提名的彰化等縣市仍在協調階段，為挑戰現任彰化縣長王惠美，黨內期盼推出形象正面、同為女性的立委黃秀芳，但前縣長魏明谷、前彰化市長邱建富參選意願高，還需要整合；台東縣長鎖定立委劉櫂豪，然前立委賴坤成仍在爭取，花蓮縣則可望由總統府發言人谷辣斯．尤達卡挑戰。

台北市長提名部分，知情人士表示，衛福部長陳時中一度因疫情民調下滑，但隨著疫情趨緩已逐漸回溫，但前副總統陳建仁被視為另類黑馬，黨內高層也持續評估其他可能人選，力拚拿下首都。

新北市長方面，黨內人士表示，黨內除了期盼力爭台北市長提名的林佳龍轉換戰場外，也持續勸進內政部長徐國勇，另包含在地立委羅致政、吳秉叡，以及即將卸任的基隆市長林右昌、屏東縣長潘孟安都被點名，但還要考量雙北整體佈局，須進一步討論。

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