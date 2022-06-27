平埔族納入平地原住民？ 原民會：恐壓縮現有原民資源

原民會主委夷將‧拔路兒表示，若平埔族群認定為「平地原住民」，恐將排擠現在58萬原住民族權利，其中衝擊最大的是現在27萬平地原住民的參政權。（記者羅綺攝）

2022/06/27 16:55

〔記者羅綺／台北報導〕憲法法庭將於明日召開西拉雅族群正名並納入平地原住民案的言辭辯論庭，原民會於今日下午召開「平埔釋憲言詞辯論 本會意見說明」記者會，指出若增列平埔族為平地原住民，恐衝擊現有原住民族的權利。

近日一群來自台南的西拉雅族人，針對無法取得平地原住民身分，提出行政訴訟，更一審認為，《原民法》有違憲之虞，因而聲請釋憲，憲法法庭則將於明日召開言詞辯論。

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原民會統計，現在原住民族人口為58萬人，包含31萬山地原住民及27萬平地原住民，若納入平埔族群98萬人，未來平地原住民人口將增加為125萬人，而原住民族的總人口則會上升至156萬人。

原民會主委夷將‧拔路兒表示，清朝與日治時期，統治者將原住民族依照漢化程度分為「生番」、「熟番」，而後延伸下去，「生番」改稱呼為山地原住民、平地原住民，而熟番則是平埔原住民。

夷將‧拔路兒指出，若平埔族群認定為「平地原住民」，恐將排擠現在58萬原住民族權利，其中衝擊最大的是現在27萬平地原住民的參政權。他說明，根據當前法律，原住民族參政有保障席次，包含平地原住民立委3席，以及全國各縣市的平地原住民議員有56席。

另外，若增加平埔族群為平地原住民，將會對於原民保留地的繼承、移轉、買賣，以及公務人員特種考試原住民族考試、原住民工作權進用保障、原住民學校教師、公費留學保障、升學優待等有所影響，恐排擠現在58萬原住民族權利。

夷將‧拔路兒強調，原民會肯定西拉雅族群的重要性，也沒有排斥平埔族群，「不然5年前就不會透過修法增列平埔族原住民」；但平埔族列入平地原住民一事，茲事體大、各界意見紛紜，須就客觀需求立法。若如外界所言，參照客委會一般，另成立「平埔族群的原民會」，原民會也會尊重各界的意見。

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