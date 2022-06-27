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    恩恩案衝擊侯友宜 學者：若放任發酵 綠營可能收復新北

    台灣新政協會27日發布最新民調，其中有近3成（29.6%）新北市民，因新北市長侯友宜對恩恩案的處置，「減少」他們對於侯的政治信任。（記者朱沛雄攝）

    台灣新政協會27日發布最新民調，其中有近3成（29.6%）新北市民，因新北市長侯友宜對恩恩案的處置，「減少」他們對於侯的政治信任。（記者朱沛雄攝）

    2022/06/27 16:45

    〔記者謝君臨／台北報導〕新北市2歲男童「恩恩」染疫過世案延燒，台灣新政協會今（27）日發布最新民調，有64.4%新北市民認為恩恩案就醫延誤，44.1%不滿意侯處理本案的態度。民進黨立委趙天麟表示，此民調是在音檔曝光的一週內公布，假使爭議延長，恐呈現更大幅度下滑。台灣教授協會副會長陳俐甫則說，恩恩事件可說是侯就任市長以來最大打擊，若放任本事件繼續發酵，民進黨有可能收復新北市這一席。

    台灣新政協會今舉行「侯友宜神話破功，恩恩事件民調記者會」，與會者除了趙天麟、陳俐甫之外，還有台灣新政協會執行長張宇韶、台灣國際法學會副秘書長林廷輝，以及台北海洋科技大學副教授吳建忠等人。

    趙天麟表示，根據民調，即便不滿意侯友宜處理恩恩案的新北市民未超過5成，但相較於過往歷次民調，本次民調的不滿意幅度較為顯著。另，即使泛藍與泛綠在此議題各自選邊站，但不表態政黨立場者仍有34.6%不滿意侯對此案的處理。他建議，針對延誤就醫的情況進行究責與改進，才能有效遏止民調持續下滑。

    就新北市民對侯友宜處理恩恩案的看法，林廷輝說，侯的鐵桿支持集中在中和、三峽、瑞芳、貢寮等區，對其處置態度較為包容，但其他區大部分都不滿意，特別是永和、新店深藍支持者較多選區也是如此，對侯處置本案存有不少疑慮。

    陳俐甫指出，恩恩事件在全國發酵，可說是侯友宜就任市長以來最大的打擊，比上回文化大學學生宿舍事件更加嚴重，勢必將會對藍營2024年總統布局產生影響。不僅如此，本來侯應該毫無懸念連任新北市長，也可能受到實際威脅，如果放任本事件繼續發酵，民進黨有可能收復新北市這一席。

    就恩恩案對侯友宜的衝擊，陳俐甫認為，恩恩事件發展的過程確實不利侯友宜政治聲望，而且多數選民不陷入藍綠情緒，期待理性處理。

    張宇韶表示，藍營選民過去對於侯友宜相關民調多積極表態，但在本民調轉為消極表態、中立化，或出現沈默螺旋的情況，反倒是民眾黨選民對此積極表態，挺侯的比例還高過國民黨，這某種程度呈現民眾黨與國民黨之間的選票轉移效應。

    本次調查於6月23日至6月24日進行，就戶籍在新北市各個行政區，年滿20歲的一般民眾進行電話調查，並透過分層比例隨機抽樣法進行抽樣，一共取得1079份有效樣本，在95%信心水準之下，抽樣誤差為正負3%。樣本並依照內政部最新人口資料，對戶籍地、性別、年齡、教育程度進行多重反覆加權。

    民調顯示有64.4%新北市民認為恩恩案就醫延誤。（台灣新政協會提供）

    民調顯示有64.4%新北市民認為恩恩案就醫延誤。（台灣新政協會提供）

    民調顯示有44.1%新北市民不滿意侯友宜處理恩恩案的態度。（台灣新政協會提供）

    民調顯示有44.1%新北市民不滿意侯友宜處理恩恩案的態度。（台灣新政協會提供）

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