恩恩案重挫？ 國民黨：無法撼動侯友宜

新北市長侯友宜。（資料照）

2022/06/27 14:15

〔記者林良昇／台北報導〕今天一份民調顯示，新北市長侯友宜遭「恩恩案」重挫支持度，國民黨發言人江怡臻表示，該刻意推出的民調重視短期效應，有特殊目的，完全是為了替民進黨製造議題攻擊國民黨。根據長期民調，侯友宜的信任度是全國第一，即使民進黨黨從上到下無差別攻擊，仍無法撼動侯友宜。

針對近期最新民調，江怡臻表示，民進黨防疫爭議不斷，其中「3+11」沒有會議記錄、疫苗不足、快篩不夠到現在的黑心快篩，這些民怨已經從民調中確實反應，請民進黨用心檢討，至於侯友宜信任指數排序未受影響，代表民眾相當厭惡民進黨政治操作，即使全黨從上到下無差別攻擊，仍無法撼動侯友宜。

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江怡臻指出，民調顯示，侯友宜在泛藍與中間選民幾乎不變，僅流失部份泛綠，這反映了民眾仍對中央不滿、對侯友宜仍保持期待。

江怡臻表示，民調期間正逢錄音帶外洩，新聞衝擊最大，綠營更是積極操作新聞議題，透過名嘴和側翼發動各式各樣的攻擊，更有立委拿假訊息不斷抹黑，面臨這樣鋪天蓋地的攻擊，侯友宜的信任指數仍然維持，這反映了新北市民看穿了民進黨在進行劣質的政治操作，耽誤市政推行，反而讓人民感到厭惡。

江怡臻說，相較於美麗島民調，今日刻意推出的民調重視的是短期效應，且有特殊目的，完全是為了替民進黨製造議題攻擊國民黨，因此並不能完整呈現新北市民對於侯友宜的信任度；而根據美麗島民調，定期且長期的領導人物信任度調查指出，侯友宜信任指數仍居全國第一，請民進黨不要選擇性的看待民調，用這樣的方式進行政治操作，更要請民進黨正視民眾不滿的聲音。

江怡臻也說，民進黨防疫爭議不斷，民怨已經從民調中確實反應，請民進黨用心檢討，並對疫情中喪生的6000多條人命道歉，這才是人民真正想要的。然而，民進黨不僅沒有檢討，還用恩恩案全力攻擊、抹黑侯友宜，再用短期民調試圖帶風向，掩飾執政不力的事實，所幸人民的眼睛是雪亮的，請民進黨不要再辜負民意，也不要再惡意扭曲民意。

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