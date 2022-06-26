民進黨金門新團隊就位 24歲李皓倫「史上最年輕」執行長

民進黨金門縣黨部主委蔡其雍（站者）主持第十二屆黨員代表大會。（民進黨金門縣黨部提供）

2022/06/26 16:54

〔記者吳正庭／金門報導〕艱困選區拚「綠洲」！民進黨金門縣黨部今天（26日）召開黨員代表大會，完成第12屆執行委員及評議委員改選，新的「戰鬥團隊」宣告就位。縣黨部主委蔡其雍說，黨部聘任24歲的李皓倫出任執行長，也是民進黨史上最年輕的地方黨部執行長，盼新人新政，也讓全國看到不一樣、嶄新的「金門民進黨」。評議委員改選部分，由張君玉擔任評委會召集人。

蔡其雍說，面對緊接而來的地方公職選舉，將紮實做好黨務工作，持續擴大地方連結、強化有感服務，讓鄉親看到民進黨對金門奉獻的決心。

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他說，5月22日當選主委後即積極向黨員前輩請益，立志逐步實踐參選政見，推動黨務改造工程；他說，全力回應黨員對新團隊的期許，是他責無旁貸的責任。

他說，「點亮金門，青年培育」是努力的目標，促進世代傳承是目前黨務的重中之重，因此，他延攬1997年出生、年僅24歲的「小島青年」現任理事長李皓倫擔任執行長；新團隊將在公益服務、公共政策、組織服務等各方面不斷精進，為金門縣黨部帶來前所未有的新氣象。

縣黨部指出，李皓倫目前是台灣大學國家發展研究所、金門大學國際與大陸事務系所碩士班雙校研究生，熟稔兩岸關係政策，有青年組織經驗，更創下民進黨創黨以來最年輕地方黨部執行長的紀錄。

將投入年底縣議員第一選區選舉的蔡其雍說，將與每一位關心家鄉的黨員同志、金門鄉親勇敢前行，為年底選舉及18歲公民權修憲案的複決投票全力打拚。

縣黨部表示，第12屆金門縣黨部黨職幹部名單：執委會：主任委員蔡其雍，執行委員洪伯炫、盧志水、汪松虎、吳美瑩、薛祖堯、曾育淵、賴沛晴、范氏暹。評委會：召集人張君玉，評議委員楊上德、莊尚為、吳美儀、盧禮勤。

民進黨金門縣黨部邀請二十四歲的李皓倫出任執行長。（民進黨金門縣黨部提供）

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